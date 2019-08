Olvidaron a un nene dormido en un colectivo tras un viaje escolar

El Ministerio de Educación inició un sumario administrativo a la directora y a una docente de un jardín de infantes de la zona oeste de Rosario por no detectar la ausencia de un alumno de jardín de infantes al regreso de un paseo. El pequeño se quedó dormido en el interior del colectivo que los trasladó.

El hecho ocurrió ayer cuando un grupo de chicos del turno tarde del jardín de infantes 250 Maestro Luis Ricardo Bras, ubicado en Deán Funes al 3700, regresaba de un paseo realizado a El Jardín de los Niños.

Según confirmó a La Capital la delegada de la Región VI del Ministerio de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, “tanto la supervisora como la directora del establecimiento dijeron que ayer (por el miércoles) realizaron un viaje a La Granja de la Infancia y, cuando subieron para emprender el regreso contaron a los chicos y estaban todos, incluido Natanael”, el chico en cuestión.

La funcionaria agregó que, “al llegar a la escuela, se produjo un descuido”, y añadió: “Bajó la directora primero, después los chicos, después las madres que habían ido a colaborar y, por último, la docente. Ahí no se dan cuenta de que el nene se había dormido y, como estaba en los asientos de atrás, no lo vieron. Lo que no hicieron fue mirar en profundidad el colectivo”.

“Cuando entregan a los chicos a las mamás, la de Natanael advierte que su hijo no está”, continuó Gallo Ambrosis, y siguió: “Ahí empiezan a buscarlo en el jardín y no lo encuentran. Luego se dieron cuenta de que el nene se había quedado adentro del colectivo y llamaron a la empresa, donde le dijeron que el chico estaba con ellos y lo estaban llevando al jardín”.

La delegada de Educación recalcó que “la Escuela admitió su responsabilidad, un error grave, pero involuntario, pidió las disculpas correspondientes a las familias y va a comenzar una investigación sumarial para determinar las responsabilidades administrativas. Por suerte el nene está a salvo”.

La mamá del nene realizó la denuncia en la comisaría 18ª y luego publicó lo sucedido en las redes sociales. “En ningún momento la institución quiso tapar esta situación. Al contrario, es una escuela que trabaja muy bien con la gente. No hay dudas de que es un grosero error; es muy grave lo que pasó”, afirmó.

Gallo Ambrosis fue más allá. Destacó que las sanciones podrían ser desde un apercibimiento a una suspensión de uno a 90 días y dijo que desde el Ministerio también se están elaborando estrategias para revincular a la escuela con la familia.