Para los empresarios, en estas condiciones el servicio "no puede durar más de una semana"

El intendente de la ciudad, Emilio Jatón, recibió a empresarios del transporte urbano de pasajeros. El encuentro se produce luego de que la semana pasada trascienda que los subsidios nacionales para esta capital serán menores a los recibidos el año asado.

La situación se vuelve un tanto más difícil, ya que de firmar el nuevo acuerdo con nación para el arribo de fondos a la ciudad, el municipio debería congelar el boleto por 120 días (cuatro meses). Este escenario, coloca al servicio en una encrucijada

Quienes participaron del encuentro admiten que hubo caras de preocupación. Los empresarios volvieron a poner sobre la mesa sus dificultades, mientras el municipio gestiona con los gobiernos nacional y provincial un acuerdo que le permita a la ciudad recibir -al menos- la misma cantidad de subsidios que 2019, sin aumentar la tarifa.

•LEER MÁS: Transporte: solo habrá subsidios para las provincias y ciudades que congelen las tarifas

Lucas Fernández, gerente de Autobuses Santa Fe, definió a la situación como "crítica" y recordó que la resolución que Nación quitó le presentaba a la ciudad el pago de una suma mensual de 24 millones de pesos y que "en el mes de enero ya no se cobró"

Explicó que "no hay posibilidad de aumentar el boleto porque el acuerdo con el estado nacional es que esos subsidios agregados estén atados a un congelamiento de la tarifa".

Como la semana pasada, insistió en que "es imposible" que las empresas pueden absorber los recursos que dejarían de llegar.

•LEER MÁS: Empresarios del transporte urbano esperan más subsidios o una actualización tarifaria

Fernández no descartó la posibilidad que de continuar este escenario el servicio comience a resentirse: "El estado nacional está planteando un congelamiento de tarifa por cuatro meses. Con lo cual, tenemos que plantear un escenario de subsistencia por cuatro meses. Si la última opción es reducir los servicios, se hará. Lo que pasa es que se entra en un círculo vicioso, con menos servicio en la calle transportás menos gente; con más tarifa transportás menos gente; menos gente es menos ingresos y te quedas sin sistema".

Añadió que el servicio, en estas condiciones, "no puede durar más de una semana por el desfinanciamiento que tiene el sistema hoy, más allá del pago de sueldos de enero, mas allá de cualquier cosa que se quiera plantear; hoy a la ciudad le faltaron este mes, que a esta altura se hubiera cobrado, 24 millones de pesos al sistema".

Fernández aclaro que de permanecer este escenario "está asegurado" que el pago de sueldos de enero no se van a poder afrontar. "No es un riesgo, es una certeza que no se pueden pagar los sueldos", definió.

Al término del encuentro, el secretario General de Municipio, Miguel González, recordó que la ciudad de Santa Fe "tiene algunas particularidades que hay que tener en cuenta y considerar".

El funcionario informó que están a la espera de que "Nación envíe el nuevo convenio y así tener claridad de cómo van a ser los nuevos flujos que Nación planteó en un principio".

Por su parte, Lucas Crivelli, responsable del área de transporte municipal, reconoció que los plazos son exiguos. Entendemos que en esta semana tiene que estar resuelto el convenio general para la provincia (que en principio tiene un incremento para el sistema provincial) y en particular la ciudad de Santa Fe que sería la única ciudad que estaría con esta cuestión particular".