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Paritaria docente: el Gobierno defendió la evolución de los salarios y trabaja en una propuesta para la próxima semana

Tras el primer encuentro con los gremios, la Provincia aseguró que la discusión salarial sigue abierta y anticipó que la próxima semana buscará avanzar con una propuesta para el segundo semestre. Los funcionarios insistieron en que el debate debe apoyarse en "datos objetivos".

16 de julio 2026 · 18:13hs
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Paritaria docente: el Gobierno defendió la evolución de los salarios y trabaja en una propuesta para la próxima semana

Paritaria docente: el Gobierno defendió la evolución de los salarios y trabaja en una propuesta para la próxima semana

La primera reunión paritaria entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes concluyó este jueves sin una propuesta salarial, aunque con el compromiso de volver a reunirse el próximo martes para continuar la negociación correspondiente al segundo semestre de 2026.

Tras el encuentro, funcionarios de los ministerios de Educación y Economía remarcaron que la negociación permanece abierta y ratificaron la voluntad del Ejecutivo de alcanzar un acuerdo con los sindicatos.

La secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, sostuvo que la política salarial sigue siendo una prioridad para la gestión y defendió la evolución de los haberes docentes durante el primer semestre.

La funcionaria recordó que en la negociación anterior el Gobierno exhibió recibos de sueldo para responder a los cuestionamientos de los gremios sobre la evolución salarial.

"La discusión se terminó saldando cuando mostramos recibo contra recibo", afirmó.

Según explicó, esa comparación permitió comprobar que el salario del cargo testigo pasó de poco más de $1 millón en febrero a superar actualmente los $1,3 millones, lo que representa un incremento del 30%.

Martín reconoció que el contexto económico continúa siendo complejo, aunque sostuvo que la discusión debe desarrollarse sobre información compartida.

"Si realmente queremos llegar a un acuerdo, tenemos que discutir sobre bases comunes. De lo contrario, la discusión termina siendo ficticia", señaló.

El Gobierno anticipó que la oferta abarcará el segundo semestre

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que las partes acordaron un cuarto intermedio hasta la próxima semana y aseguró que el Ejecutivo continuará trabajando en una propuesta.

"El diálogo es continuo. Aspiramos a construir una propuesta que pueda discutirse y, si es posible, alcanzar un acuerdo", sostuvo.

El funcionario explicó que la futura oferta contemplará incrementos salariales para el segundo semestre y recordó que durante los primeros seis meses del año hubo actualizaciones mensuales.

"Estamos reunidos en el séptimo mes del año y pensamos que la propuesta integrará incrementos desde julio en adelante", indicó.

Goity vinculó la negociación con la política educativa

El ministro de Educación, José Goity, sostuvo que la negociación salarial forma parte de una forma de gestión basada en datos y evidencia objetiva.

"Nosotros analizamos los hechos y los datos. Durante mucho tiempo se dijeron muchas cosas sin comprobar si estaban respaldadas por la realidad", afirmó.

Además de la discusión salarial, Goity destacó otras políticas que impulsa la Provincia para el sector docente, entre ellas el Fondo de Capacitación, que busca reconocer económicamente la formación mediante una oferta gratuita del Ministerio de Educación.

"Creemos que la capacitación debe llegar a todos los docentes y que el Estado tiene la responsabilidad de brindarla. Es una forma concreta de reconocer la tarea docente y de mejorar el sistema educativo", expresó.

El ministro agregó que el Gobierno también continuará avanzando con medidas vinculadas a la carrera docente, los concursos, las titularizaciones y un nuevo sistema integral de salud laboral, iniciativas que, según sostuvo, apuntan a jerarquizar la profesión y mejorar las condiciones de enseñanza.

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