Uno Santa Fe | Santa Fe | Senadores

Vuelven a subir los sueldos de los senadores nacionales: pasarán los $10,2 millones en bruto desde noviembre

La decisión se debe a la reciente actualización paritaria de los empleados del Congreso para los próximos meses. Los legisladores de la Cámara alta están atados a dicho mecanismo.

21 de agosto 2025 · 18:22hs
Vuelven a subir los sueldos de los senadores: pasarán los $10

Vuelven a subir los sueldos de los senadores: pasarán los $10,2 millones en bruto desde noviembre

En medio de una sesión compleja para el Gobierno en el Senado, se cerró una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso y los legisladores que integran la Cámara alta pasarán, desde noviembre próximo, a cobrar más de $10,2 millones en bruto, según las estimaciones realizadas en base al flamante acuerdo entre las autoridades y los sindicatos.

¿Cómo se arriba a dicha cifra? En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto del Senado. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos –con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente–, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Es decir, un total de 4.000.

En cuanto al desarraigo, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron en abril de 2024 una dieta más a las 12 actuales, como para “compensar” el aguinaldo. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.

Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien primero dudó y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.

La oposición logró dictamen de la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario en el Senado

En junio pasado, tras un nuevo consenso paritario, Villarruel, firmó una resolución para desvincularse de la polémica por las dietas de los legisladores, que pasaron en ese entonces a más de $9,5 millones en bruto. Esto generó el repudio de varios bloques, en particular, del Frente de Todos.

Villarruel invitó “a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”.

En concreto, la última paritaria involucra incrementos para los empleados del Congreso de 1,3% y un bono remunerativo de $25.000 para junio, julio y agosto, respectivamente. En tanto, para septiembre, octubre y noviembre, el porcentaje será –para cada mes– de 1,2%, con un bono remunerativo de $20.000. Un acumulado de 7,52%. De esta manera, el módulo quedará en 2.554 y, al multiplicarlo por los 4.000 de las dietas es que se llega a los más de $10,2 millones en bruto, sin los descuentos correspondientes –como Ganancias– que disminuirán el sueldo en mano de cara a los primeros días de diciembre.

Durante la corriente semana, el líder del gremio APL, el kirchnerista Norberto Di Próspero –respetado por muchos y temido por tantos otros–, arrasó y fue reelecto. Es una buena noticia para Villarruel y también para el titular de Diputados, Martín Menem. Quienes conocen el paño deslizan que las relaciones, a pesar de las “quejas” de los sindicatos por los sueldos, es más que cordial.

Senadores sueldos aumento
Noticias relacionadas
media sancion a la ley de emergencia por discapacidad: alivio en santa fe, pero persisten los atrasos de pago

Media sanción a la ley de emergencia por discapacidad: alivio en Santa Fe, pero persisten los atrasos de pago

lectura desde la cuna: aprueban un plan de alfabetizacion en los jardines municipales de santa fe

Lectura desde la cuna: aprueban un Plan de Alfabetización en los Jardines Municipales de Santa Fe

la convencion reformadora dictamino que santa fe no tendra religion oficial

La Convención reformadora dictaminó que Santa Fe no tendrá religión oficial

El hombre detenido por la GSI y la policía luego de robar en un comercio en Lisandro de la Torre y San Martín 

Peatonal San Martín: cuál es el plan de seguridad previsto para frenar la seguidilla de robos

Lo último

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

Último Momento
El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

El increíble reclamo de la Confederación Brasileña por la gresca en Independiente-U de Chile

El increíble reclamo de la Confederación Brasileña por la gresca en Independiente-U de Chile

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Ovación
Unión debe seguir esperando: Racing rechazó una millonaria oferta de Napoli por Nardoni

Unión debe seguir esperando: Racing rechazó una millonaria oferta de Napoli por Nardoni

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Todos los detalles para ver Unión y Huracán en el 15 de Abril

Todos los detalles para ver Unión y Huracán en el 15 de Abril

Medrán en Colón, tiene mucho más para ganar que para perder

Medrán en Colón, tiene mucho más para ganar que para perder

Policiales
Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"