Infracciones e imprudencia al volante: se retuvieron 189 vehículos el fin de semana en la ciudad

Se trata de 30 autos y 159 motos. Las causas de las retenciones fueron alcoholemia positiva, irregularidades de documentación y falta de medidas de seguridad.

Operativos de control del fin de semana en la ciudad. Se retuvieron 189 vehículos por distintas infracciones.

La Municipalidad de Santa Fe realizó operativos de control este fin de semana en la ciudad y detectó 189 vehículos en infracción . Las causas de las retenciones fueron la falta y/o irregularidad de documentación correspondiente para circular y casos de alcoholemia positiva.

Los operativos se realizaron en avenida Gorriti, Aristóbulo del Valle, Bulevar Gálvez y Pellegrini; y en los barrios, María Selva, Centro, Constituyentes y Candioti.

LEER MÁS: Alarmante: en tan solo dos días se retuvieron 42 autos por alcoholemia positiva en la ciudad

En la oportunidad, 23 autos y 6 motos fueron retenidos por arrojar resultados positivos de presencia de alcohol en sangre de su conductor. Mientras que el resto de los vehículos retenidos fue por faltante y/o irregularidad en documentación.

En seis meses se retuvieron más de 5.000 vehículos por distintas infracciones

En materia de tránsito y controles, el primer semestre de 2025 arroja números muy elevados de retenciones de vehículos, infracciones y multas. En total, de enero a junio, se retuvo un total de 5.090 vehículos, una cifra que refleja la persistencia en la ciudad de conductas peligrosas e irregularidades al volante.

De ese total, se desglosa que 1.214 fueron autos y 3.876 fueron motos retenidas por distintas infracciones en diversos operativos de control, número que arroja casi 30 retenciones de vehículos por día.

De hecho, en los primeros seis meses del año se registraron 117.670 transgresiones a las leyes de tránsito en la ciudad y se labraron 111.209 actas de infracción, casi 700 por día, lo que a todas luces dispara un número preocupante en materia de tránsito en la ciudad.

Con respecto a las actas labradas, las infracciones más frecuentes fueron por estacionar en mano prohibida, estacionar en lugar prohibido y el exceso de velocidad, entre otras.