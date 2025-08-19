Uno Santa Fe | Santa Fe | infracciones

Infracciones e imprudencia al volante: se retuvieron 189 vehículos el fin de semana en la ciudad

Se trata de 30 autos y 159 motos. Las causas de las retenciones fueron alcoholemia positiva, irregularidades de documentación y falta de medidas de seguridad.

19 de agosto 2025 · 19:42hs
Operativos de control del fin de semana en la ciudad. Se retuvieron 189 vehículos por distintas infracciones.

Operativos de control del fin de semana en la ciudad. Se retuvieron 189 vehículos por distintas infracciones.

La Municipalidad de Santa Fe realizó operativos de control este fin de semana en la ciudad y detectó 189 vehículos en infracción. Las causas de las retenciones fueron la falta y/o irregularidad de documentación correspondiente para circular y casos de alcoholemia positiva.

Los operativos se realizaron en avenida Gorriti, Aristóbulo del Valle, Bulevar Gálvez y Pellegrini; y en los barrios, María Selva, Centro, Constituyentes y Candioti.

LEER MÁS: Alarmante: en tan solo dos días se retuvieron 42 autos por alcoholemia positiva en la ciudad

En la oportunidad, 23 autos y 6 motos fueron retenidos por arrojar resultados positivos de presencia de alcohol en sangre de su conductor. Mientras que el resto de los vehículos retenidos fue por faltante y/o irregularidad en documentación.

En seis meses se retuvieron más de 5.000 vehículos por distintas infracciones

En materia de tránsito y controles, el primer semestre de 2025 arroja números muy elevados de retenciones de vehículos, infracciones y multas. En total, de enero a junio, se retuvo un total de 5.090 vehículos, una cifra que refleja la persistencia en la ciudad de conductas peligrosas e irregularidades al volante.

De ese total, se desglosa que 1.214 fueron autos y 3.876 fueron motos retenidas por distintas infracciones en diversos operativos de control, número que arroja casi 30 retenciones de vehículos por día.

De hecho, en los primeros seis meses del año se registraron 117.670 transgresiones a las leyes de tránsito en la ciudad y se labraron 111.209 actas de infracción, casi 700 por día, lo que a todas luces dispara un número preocupante en materia de tránsito en la ciudad.

Con respecto a las actas labradas, las infracciones más frecuentes fueron por estacionar en mano prohibida, estacionar en lugar prohibido y el exceso de velocidad, entre otras.

infracciones vehículos retenciones controles alcoholemia
Noticias relacionadas
alquileres en santa fe: las razones del aumento de la oferta que crecio mas de un 200% en un ano en la ciudad

Alquileres en Santa Fe: las razones del aumento de la oferta que creció más de un 200% en un año en la ciudad

El edificio en construcción donde murieron cinco operarios este domingo en San Lorenzo y cuya empresa responsable resulta desconocida

Cinco obreros muertos en San Lorenzo: la empresa del trágico montacargas pertenece a la dueña de la constructora

industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Impactante accidente: una camioneta terminó incrustada en una ferretería en Francia y Santiago del Estero

Impactante accidente en Santa Fe: una camioneta terminó incrustada en una ferretería en Francia y Santiago del Estero

Lo último

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: Me da mucha vergüenza todo esto

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: "Me da mucha vergüenza todo esto"

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Último Momento
Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: Me da mucha vergüenza todo esto

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: "Me da mucha vergüenza todo esto"

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Pasados por agua: en un solo día, la lluvia en Santa Fe duplicó al promedio de agosto de los últimos 10 años

Pasados por agua: en un solo día, la lluvia en Santa Fe duplicó al promedio de agosto de los últimos 10 años

Así oficializó Colón la salida de Martín Minella

Así oficializó Colón la salida de Martín Minella

Ovación
El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: La única forma de salir es todos juntitos

El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: "La única forma de salir es todos juntitos"

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!