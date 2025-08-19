Uno Santa Fe | Santa Fe | lluvias

Cayeron más de 60 milímetros de lluvia en Santa Fe: Poletti dijo que "la ciudad respondió mucho mejor"

El intendente supervisó estaciones de bombeo y reservorios tras las intensas precipitaciones. Aseguró que la ciudad mostró una mejor respuesta que en mayo gracias a las tareas preventivas de limpieza en desagües y canales

19 de agosto 2025 · 14:45hs
Cayeron más de 60 milímetros de lluvia en Santa Fe: Poletti dijo que la ciudad respondió mucho mejor

Lluvias en Santa Fe: cayeron más de 60 mm y Poletti dijo que la ciudad respondió mucho mejor

Lluvias en Santa Fe: cayeron más de 60 mm y Poletti dijo que "la ciudad respondió mucho mejor"

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió esta mañana, junto al secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, las estaciones de bombeo y los reservorios de la ciudad tras las lluvias intensas que comenzaron en la madrugada de este martes.

En esta lluvia, el agua corrió rápidamente. Nosotros sabemos los puntos críticos, todavía tenemos lugares con anegamientos, pero la ciudad respondió mucho mejor que en mayo gracias a las tareas preventivas”, aseguró el mandatario.

poletti
Lluvias en Santa Fe: cayeron más de 60 mm y Poletti dijo que

Lluvias en Santa Fe: cayeron más de 60 mm y Poletti dijo que "la ciudad respondió mucho mejor"

Las acciones comenzaron el jueves pasado, cuando personal municipal realizó trabajos de limpieza en bocas de tormenta, canales y microbasurales en el oeste de la ciudad, ante la alerta meteorológica que regía para la región.

Tormentas en la región: qué es la ciclogénesis y cómo afectará a la ciudad de Santa Fe y alrededores

Poletti valoró esas medidas y llamó a la ciudadanía a colaborar: “Tenemos que seguir creando conciencia en los días de lluvia. No saquemos los residuos y no tiremos basura en la calle”.

Por su parte, Rudi explicó que al momento del temporal “se encuentran doce cuadrillas trabajando, hay maquinarias como retroexcavadoras, grúa y personal especializado para ir subsanando los problemas que se van dando a medida que escurre el agua”.

Alerta meteorológica vigente

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por lluvias para la ciudad y la región, con valores acumulados de entre 50 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Además, rige una alerta por vientos para la mañana del miércoles.

reservorios
Lluvias en Santa Fe: cayeron más de 60 mm y Poletti dijo que

Lluvias en Santa Fe: cayeron más de 60 mm y Poletti dijo que "la ciudad respondió mucho mejor"

Recomendaciones a la población

Ante la continuidad del mal tiempo, el municipio reiteró a la población la importancia de retirar elementos que obstruyan desagües y bocas de tormenta, asegurar objetos en balcones y terrazas, y evitar circular en caso de fuertes vientos o calles anegadas.

Asimismo, se aconseja a los conductores transitar solo en caso de necesidad, con precaución por la calzada resbaladiza y evitando las zonas afectadas.

Vías de contacto

Para consultas o reclamos, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana al 0800-777-5000.

lluvias Santa Fe Poletti
Noticias relacionadas
primer informe del cuerpo medico forense sobre el fentanilo contaminado: un paciente de santa fe entre los casos analizados

Primer informe del Cuerpo Médico Forense sobre el fentanilo contaminado: un paciente de Santa Fe entre los casos analizados

Santa Fe prepara la subasta más grande de bienes decomisados al delito: se realizará en la Estación Belgrano

Santa Fe prepara la subasta más grande de bienes decomisados al delito: se realizará en la Estación Belgrano

El juez Aldo Alurralde supervisa personalmente las obras en la Ruta Nacional 11  

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para "garantizar la seguridad vial"

Cudaio. Las primeras capacitaciones para profesionales fueron en la ciudad de Santa Fe y en Rosario

Santa Fe implementa un protocolo para posibilitar más donaciones de órganos: de qué se trata

Lo último

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Último Momento
Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Portland Timbers oficializó el fichaje de Matías Rojas

Portland Timbers oficializó el fichaje de Matías Rojas

Ovación
Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!