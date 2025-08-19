Cayeron más de 60 milímetros de lluvia en Santa Fe: Poletti dijo que "la ciudad respondió mucho mejor"

El intendente supervisó estaciones de bombeo y reservorios tras las intensas precipitaciones. Aseguró que la ciudad mostró una mejor respuesta que en mayo gracias a las tareas preventivas de limpieza en desagües y canales

Lluvias en Santa Fe: cayeron más de 60 mm y Poletti dijo que "la ciudad respondió mucho mejor"

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió esta mañana, junto al secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi , las estaciones de bombeo y los reservorios de la ciudad tras las lluvias intensas que comenzaron en la madrugada de este martes.

“ En esta lluvia, el agua corrió rápidamente. Nosotros sabemos los puntos críticos, todavía tenemos lugares con anegamientos, pero la ciudad respondió mucho mejor que en mayo gracias a las tareas preventivas ”, aseguró el mandatario.

poletti

Las acciones comenzaron el jueves pasado, cuando personal municipal realizó trabajos de limpieza en bocas de tormenta, canales y microbasurales en el oeste de la ciudad, ante la alerta meteorológica que regía para la región.

Tormentas en la región: qué es la ciclogénesis y cómo afectará a la ciudad de Santa Fe y alrededores

Poletti valoró esas medidas y llamó a la ciudadanía a colaborar: “Tenemos que seguir creando conciencia en los días de lluvia. No saquemos los residuos y no tiremos basura en la calle”.

Por su parte, Rudi explicó que al momento del temporal “se encuentran doce cuadrillas trabajando, hay maquinarias como retroexcavadoras, grúa y personal especializado para ir subsanando los problemas que se van dando a medida que escurre el agua”.

Alerta meteorológica vigente

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por lluvias para la ciudad y la región, con valores acumulados de entre 50 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Además, rige una alerta por vientos para la mañana del miércoles.

reservorios

Recomendaciones a la población

Ante la continuidad del mal tiempo, el municipio reiteró a la población la importancia de retirar elementos que obstruyan desagües y bocas de tormenta, asegurar objetos en balcones y terrazas, y evitar circular en caso de fuertes vientos o calles anegadas.

Asimismo, se aconseja a los conductores transitar solo en caso de necesidad, con precaución por la calzada resbaladiza y evitando las zonas afectadas.

Vías de contacto

Para consultas o reclamos, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana al 0800-777-5000.