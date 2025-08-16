Ponen a prueba más de 3000 puentes de Santa Fe para habilitar el paso de bitrenes de hasta 75 toneladas

Uno Santa Fe | Santa Fe | bitrenes

El Gobierno provincial inició ensayos técnicos en más de 300 puentes estratégicos para garantizar la circulación segura de bitrenes, mejorar la eficiencia logística, reducir costos y reforzar la conectividad de la producción hacia los principales corredores de transporte.

16 de agosto 2025 · 11:24hs
La provincia impulsa un plan para transformar la infraestructura logística. A través de la Resolución 360/25 de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se autorizó la circulación de bitrenes de hasta 60 toneladas en rutas provinciales y en la autopista Rosario–Santa Fe, con miras a habilitar unidades de mayor porte tras el diagnóstico de la Dirección de Asistencia Técnica (DAT), conocida como el “INTI santafesino”.

Esta semana se realizó una prueba en el puente de Monje, kilómetro 63 de la autopista Rosario–Santa Fe, como parte del proceso de evaluación estructural para habilitar corredores seguros.

“En marzo aprobamos la circulación de bitrenes y hoy hacemos las pruebas en los puentes. Esto no es sólo una norma: es una política pública ejecutada con planificación y tecnología”, subrayó el ministro.

Qué son los bitrenes, los vehículos que fueron autorizados para circular por rutas santafesinas

Los bitrenes permiten transportar más carga con menos viajes, lo que reduce hasta un 40 % los costos logísticos, el consumo de combustible y el impacto ambiental, además de distribuir mejor el peso sobre la calzada.

Para garantizar la seguridad, el Ministerio de Desarrollo Productivo incorporó tecnología de última generación: la DAT lidera el relevamiento de más de 300 puentes mediante inspecciones, modelado 3D y simulación de carga. “El punto crítico es el paso por puentes. Si detectamos limitaciones, Vialidad Provincial intervendrá para asegurar el tránsito”, explicó el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani.

“Defender la producción es también garantizar que llegue a destino. En Santa Fe impulsamos una logística moderna que respalda al campo, la industria y cada región que necesita conectividad para crecer”, afirmó el ministro Puccini.

puccini bitrenes
Producción y corredores estratégicos

Santa Fe no sólo habilita bitrenes: también los fabrica localmente, con seis industrias capacitadas para producirlos. Durante Expoagro, Puccini se reunió con empresarios del sector para reforzar una agenda que acompañe esta transformación logística.

Además, se estudia la creación de corredores para cargas estratégicas –litio, alimentos balanceados, carne, lácteos, papel, cartón y metalurgia– desde el norte del país hasta el puerto de Rosario.

“Santa Fe tiene una ubicación privilegiada para consolidarse como hub logístico federal. Lo que está en juego es cómo convertir esa infraestructura en desarrollo productivo real”, concluyó Puccini.

bitrenes 1
Cómo se revisa un puente para bitrenes

Antes de habilitarlo, cada puente se somete a un relevamiento que combina observación experta y tecnología avanzada:

  • Inspección visual para detectar fisuras, corrosión o desgaste.

  • Medición precisa con estación total y elaboración de modelo 3D si no existen planos.

  • Escaneo del subsuelo con georradar para evaluar espesor de losas y ubicación de barras de refuerzo.

  • Evaluación de corrosión de armaduras, carbonatación del hormigón y dureza superficial.

Toda la información se integra en un software que simula el comportamiento estructural ante cargas pesadas, determinando si el puente está apto o requiere refuerzos.

bitrenes puente Santa Fe estudios
