Deporte, educación e inclusión: más de 2.700 jóvenes protagonizan la etapa final del programa deportivo provincial

Con 240 mil participantes en instancias previas, el Gobierno de Santa Fe reunió a 2.750 competidores en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El objetivo: integrar deporte, educación e inclusión en los 19 departamentos.

16 de agosto 2025 · 09:44hs
La emoción, el juego y la convivencia son protagonistas de Santa Fe en Movimiento, la iniciativa de los ministerios de Educación e Igualdad y Desarrollo Humano que recorre toda la provincia y promueve la actividad física, el trabajo en equipo y la integración.

“El programa llegó a más de 240 mil personas en las etapas previas, y ahora tenemos las finales en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con 2.750 competidores”, explicó Adrián Alurralde, director provincial de Educación Física, quien adelantó que los clasificados representarán a la provincia en los Juegos Nacionales de Mar del Plata.

En la misma línea, el subsecretario de Deportes, Fernando Maletti, destacó que se trata de “una inversión del Gobierno santafesino que garantiza que personas de distintas edades practiquen diversas disciplinas y se formen en valores que nos transmiten el deporte y la educación”.

De Villa Ocampo a Gobernador Crespo: la voz de los protagonistas

Desde el norte, Liz Corgniali, jugadora del Club Bomberos Vóley de Villa Ocampo, contó que se trata de “una experiencia muy enriquecedora, que me permite crecer en el deporte que amo y conocer nuevas personas y ciudades”.

Por su parte, Lola Bulleri y Agustina Longarini, de 14 años y oriundas de Coronel Arnold, remarcaron la importancia de la convivencia: “Lo mejor es hacer muchos amigos y disfrutar más allá del resultado”, dijo Lola, mientras que Agustina valoró “vivir esto juntas y conocer gente nueva”.

Desde el sur provincial, Diego Di Paulo, profesor del Club Argentino de Firmat, subrayó que la competencia “cada año convoca a más participantes y abre oportunidades para clubes y escuelas”. También resaltó que el torneo “vincula a personas de todo el territorio provincial, generando amistades y mostrando nuestro trabajo”.

En tanto, Anabel Magallan, del Football Club Recreativo Belgrano de Gobernador Crespo, participó por primera vez y calificó la experiencia como “inolvidable, que nos impulsa a seguir creciendo”.

Deporte adaptado: inclusión en acción

El programa también abraza las disciplinas adaptadas, donde la inclusión trasciende el discurso.

La santafesina Ornela Fleitas, jugadora de básquet adaptado, celebró que la propuesta le permite “conocer gente de distintos pueblos, que te entiende, te apoya y forma un gran equipo”.

Otro de los protagonistas es Valentín Calvo, de 14 años, quien compite en goalball: “Es un deporte que se juega con los ojos vendados y una pelota con cascabel. Dejas de usar la vista y aprendés a confiar en el oído y el tacto. Es hermoso porque conocés personas increíbles”.

En María Susana, Valentín Ruggeri se sumó el año pasado al tenis de mesa adaptado: “En 2024 perdí la final provincial; espero ganarla esta vez. Este espacio me divierte y me permite hacer lo que me gusta”.

Finalmente, el profesor Matías Miguel, de la Escuela Especial Nº 287 de Recreo, sintetizó el espíritu del programa: “Es una oportunidad única para que nuestros alumnos participen en múltiples disciplinas, conozcan gente y recorran diferentes ciudades. Es una motivación constante y un programa que llega a todos los rincones de Santa Fe”.

deporte jóvenes movimiento
