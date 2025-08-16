Detectan certificados de salud falsos en la administración pública de Santa Fe: sumarios, sanciones y renuncias

Fueron detectados por presentar documentación apócrifa e involucran a empleados públicos de los ministerios de Salud, Obras Públicas, Educación, Igualdad y Desarrollo Humano, y del Iapos.

La Secretaría de Función Pública , en coordinación con la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores , detectó la presentación de certificados médicos falsos en distintos organismos estatales de la provincia.

La irregularidad fue constatada por los propios profesionales que figuraban como emisores de los documentos.

Hasta el momento se identificaron 11 casos que involucran a agentes de los ministerios de Salud, Obras Públicas, Educación, Igualdad y Desarrollo Humano, y del Iapos.

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

En este último organismo, una empleada denunciada presentó su renuncia tras conocerse la maniobra.

El procedimiento de detección comienza con los controles habituales de la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores, donde se cita a los médicos consignados en los certificados para verificar la autenticidad.

Una vez confirmada la falsedad, la Secretaría de Función Pública instruye a las asesorías jurídicas de cada dependencia a iniciar los sumarios correspondientes.

Amsafé rechazó de "manera unánime" la propuesta salarial del Gobierno y exige una nueva convocatoria paritaria

“Estas medidas son producto de los controles que desde el Estado se están realizando para reducir el ausentismo”, remarcó la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario.

La funcionaria agregó que se busca transformar los mecanismos de control para garantizar el resguardo de la salud de los trabajadores y al mismo tiempo asegurar un servicio eficiente a la comunidad, evitando la sobrecarga en áreas afectadas por altos niveles de ausentismo.

Sanciones y marco legal

El Estatuto General del Personal de la Administración Pública (Ley 8529) establece derechos, deberes y prohibiciones de los empleados estatales. Según el artículo 50, las sanciones posibles son apercibimiento, suspensión, cesantía o exoneración, en función de la gravedad de la falta y su reiteración.

En el caso del Ministerio de Obras Públicas, el sumario ya determinó la suspensión del agente involucrado, mientras que los demás expedientes continúan en trámite en cada organismo.