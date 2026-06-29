Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

El reporte epidemiológico de la Semana 24 muestra un incremento de la circulación de Influenza A (H3N2) y confirma tres muertes asociadas al virus. Los casos afectan a todas las edades y Salud insiste en completar la vacunación antigripal.

Preocupa la situación de los virus respiratorios en la ciudad de Santa Fe

La circulación de virus respiratorios continúa en aumento en la provincia de Santa Fe y mantiene en alerta al sistema sanitario. Así lo refleja el último Informe Epidemiológico de la Semana 24 elaborado por el Ministerio de Salud provincial, que confirma una tendencia ascendente de las infecciones respiratorias agudas y el predominio de Influenza A (H3N2) tanto en pacientes ambulatorios como internados.

El documento revela que, entre las semanas epidemiológicas 22 y 24, se registraron 3.345 internaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) . De ese total, 247 pacientes dieron positivo para virus respiratorios , y 197 correspondieron a Influenza A , equivalente al 80% de los casos confirmados en ese período.

Tres muertes por influenza en Santa Fe

Uno de los datos más preocupantes del informe es la confirmación de tres fallecimientos asociados a infección por virus influenza durante las últimas semanas.

Según detalló el Ministerio de Salud, las tres personas presentaban enfermedades o condiciones predisponentes para desarrollar cuadros graves y ninguna había recibido la vacuna antigripal.

En uno de los pacientes, además, se detectó una compleja coinfección por Influenza, Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y adenovirus, junto con infecciones bacterianas por Staphylococcus aureus y Serratia, lo que agravó significativamente el cuadro clínico.

Las autoridades sanitarias remarcaron que estos casos reflejan la importancia de mantener altas coberturas de vacunación en los grupos de riesgo y reforzar la vigilancia epidemiológica.

¿Qué edades tienen los pacientes afectados?

El informe provincial señala que los casos de Influenza A se registraron en todos los grupos etarios, desde bebés menores de seis meses hasta adultos mayores de 75 años.

Durante las últimas semanas, la mediana de edad de los pacientes internados con influenza ascendió a 45 años, lo que indica que la enfermedad no afecta exclusivamente a niños o personas mayores.

En lo que va de 2026 fueron confirmados:

551 casos de Influenza A .

. 100 casos de adenovirus .

. 65 casos de Covid-19 .

. 38 casos de virus parainfluenza .

. 30 casos de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) .

. 18 casos de Influenza B .

. 18 casos de metapneumovirus.

Más vacunación que en 2025

Como dato positivo, el Ministerio de Salud informó que ya se aplicaron 400.000 dosis de vacuna antigripal, lo que representa un incremento del 26,5% respecto del año pasado.

Sin embargo, las autoridades insistieron en que la vacunación debe reforzarse especialmente en los grupos priorizados:

Personal de salud.

Personas gestantes.

Niños de 6 a 24 meses.

Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo.

Mayores de 65 años.

El virus predominante es Influenza A (H3N2)

La vigilancia genómica confirmó que durante 2026 continúa predominando la variante Influenza A (H3N2), que comenzó a circular en las últimas semanas de 2025.

Hasta el momento fueron identificados 11 casos pertenecientes al subclado J.2.4.1/K en residentes de la provincia, todos con evolución favorable.

Desde el Ministerio de Salud reiteraron la recomendación de mantener las medidas de prevención, completar los esquemas de vacunación y consultar tempranamente ante la aparición de síntomas respiratorios, especialmente en personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo.

• LEER MÁS: Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante