"Vivimos con un foco infeccioso": un centenar de vecinos de barrio Centenario exige respuestas por un histórico derrame cloacal sin solución

La Vecinal presentó una nota con 90 firmas ante la Municipalidad por un cráter en Malvinas Argentinas y Nicolás Rodríguez Peña. Aseguran que ya hubo accidentes y apuntan a la falta de respuestas de Municipio y Aguas Santafesinas.

Vecinos de barrio Centenario presentaron una nota con 90 firmas ante la Municipalidad por el cráter y derrame cloacal en Malvinas Argentinas y Nicolás Rodríguez Peña.

Los vecinos de barrio Centenario volvieron a reclamar una solución definitiva para el derrame cloacal y pluvial que afecta desde hace años la esquina de Malvinas Argentinas y Nicolás Rodríguez Peña , al sur de la ciudad de Santa Fe. El problema, aseguran, generó un importante deterioro del pavimento, malos olores, riesgos sanitarios y múltiples accidentes de tránsito.

Ante la falta de respuestas, presentaron una nota con 90 firmas ante la Municipalidad para exigir una intervención urgente. Además, cuestionaron que tanto el Municipio como Aguas Santafesinas (ASSA) se atribuyen mutuamente la responsabilidad por la obra.

Un problema histórico que se agrava con el paso del tiempo

El presidente de la Vecinal Barrio Centenario, José Cettour, explicó que la situación se arrastra desde hace años y que tiene su origen en deficiencias estructurales de la red de desagües. "Es un problema no de meses, sino de casi 30 años. Siempre hubo inconvenientes en toda la red cloacal del Centenario", afirmó a UNO Santa Fe.

Según relató, la problemática se remonta a la construcción original del sistema cloacal y pluvial del barrio. "Creo que ya vino mal barajado desde que la construyeron. Después la empresa desapareció de la zona y quedó todo inconcluso", sostuvo.

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Un cráter en una esquina de alta circulación

El derrame provocó el hundimiento del pavimento hasta formar un profundo cráter en una esquina muy transitada del barrio, ubicada a pocas cuadras del estadio de Colón y de la avenida Circunvalación. "Se ha formado prácticamente un cráter. Ya se rompió el asfalto y representa un peligro para los vecinos y para todos los que transitan por la zona", señaló Cettour.

El dirigente explicó que el lugar concentra una intensa circulación diaria debido a la presencia de la Escuela Simon Bolivar Nro.1258, el Jardín de infantes N°73 Nélida B. de Boente, el CAF Nº 25 y el recorrido de la línea 5 de colectivos. "Es una zona muy transitada porque hay escuelas, un jardín y además pasa el transporte público", remarcó.

Accidentes y preocupación por la salud

Los vecinos sostienen que el deterioro de la calzada ya provocó varios siniestros viales. "Hubo accidentes de autos y motos. Incluso una chica sufrió lesiones muy graves y quedó con parálisis en sus piernas", relató Cettour. En la nota presentada al Municipio también se deja constancia de ese episodio ocurrido durante el último mes.

A la peligrosidad para el tránsito se suma la preocupación por el riesgo sanitario que genera el derrame permanente. "El olor y todo lo que sale de ahí es un peligro para la salud de quienes viven y pasan por ese lugar", advirtió.

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Reclamos cruzados entre la Municipalidad y ASSA

Desde la vecinal aseguran que la falta de soluciones responde, en parte, a un conflicto de competencias entre la Municipalidad y Aguas Santafesinas.

"ASSA dice que el problema corresponde al sistema pluvial y que debe resolverlo la Municipalidad. Desde el Municipio sostienen que es una responsabilidad compartida", explicó Cettour.

El dirigente también reconoció que existen conexiones clandestinas de algunos frentistas que agravan la situación. "Hay vecinos que descargan la cloaca en el sistema pluvial y eso también genera complicaciones", indicó.

No obstante, remarcó que esa situación no puede justificar la falta de intervención. "Nosotros no nos conformamos con esas respuestas. Queremos que la Municipalidad y ASSA trabajen en conjunto para resolver el problema", reclamó.

Sin respuestas concretas

Tras presentar la nota firmada por 90 vecinos, la vecinal solo recibió respuestas verbales. "El coordinador del Distrito Suroeste nos dijo que la Municipalidad intimó a ASSA para que intervenga", comentó Cettour.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no se registraron trabajos en el lugar. "Nos dijeron que ASSA estaba haciendo tareas de reconocimiento, pero nosotros no vimos ningún movimiento", afirmó.

Mientras tanto, los vecinos continúan conviviendo con el problema y advierten que, si el deterioro del pavimento continúa, incluso podría verse afectado el recorrido de la línea 5 de colectivos.

"Cuando llueve, Nicolás Rodríguez Peña se transforma en un lago y la situación empeora cinco o seis veces más. Hay que ponerse a trabajar cuanto antes para solucionarlo", concluyó el presidente de la vecinal.