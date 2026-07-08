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Aristóbulo del Valle inaugurará su renovado cantero central con nueva iluminación, mobiliario y veredas accesibles

Este sábado, de 13 a 17, se inaugurará la intervención integral entre avenida Galicia y Gorriti con propuestas recreativas, deportivas y culturales, además de cortes de tránsito.

8 de julio 2026 · 20:03hs
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Aristóbulo del Valle: Inauguración del cantero central renovado con actividades para vecinos.

Aristóbulo del Valle: Inauguración del cantero central renovado con actividades para vecinos.

La ciudad de Santa Fe celebrará este sábado la inauguración de la renovación integral del cantero central de la avenida Aristóbulo del Valle con una jornada abierta al público que incluirá actividades recreativas, deportivas y culturales para todas las edades. La propuesta se desarrollará entre las 13 y las 17 en el tramo comprendido entre avenida Galicia y avenida Gorriti.

La obra fue financiada por el Gobierno de la Provincia en el marco del Acuerdo Capital y proyectada por la Municipalidad de Santa Fe. El objetivo de la intervención fue recuperar uno de los principales corredores urbanos de la ciudad, mejorando la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad del espacio público.

Durante la jornada, el renovado paseo se transformará en un espacio peatonal con múltiples propuestas para disfrutar en familia. Habrá experiencias inmersivas vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, simuladores de manejo, realidad virtual, estación de arte, mini golf, fútbol tenis y un sector de videojuegos.

Además, los vecinos podrán recorrer una feria de emprendedores, disfrutar de puestos gastronómicos, inflables y actividades deportivas, junto con campañas de promoción ambiental, educación vial, vacunación, promoción de la salud y difusión de derechos ciudadanos.

La programación también incluirá espectáculos para toda la familia. A las 15 se presentará el Payaso Califleto y, desde las 16, se realizará una clase abierta de ritmos.

LEER MÁS: El "Zanjón de la Muerte" comienza a cambiar: instalan nuevos puentes peatonales, cruces seguros y garitas en Aristóbulo del Valle

Una transformación integral

La remodelación, ejecutada por la empresa Coemyc S.A., demandó una inversión superior a los 2.383 millones de pesos y abarcó un tramo de 2.600 metros entre las avenidas Galicia y Gorriti, uno de los principales ejes de conexión entre el norte y el sur de la ciudad.

Las obras incorporaron nuevo mobiliario urbano, con bancos, cestos de residuos, bicicleteros y bicipuntos, además de un moderno sistema de iluminación general y ornamental y un plan de paisajismo y forestación que renovó por completo el cantero central.

En materia de infraestructura, también se optimizó el sistema de desagües pluviales mediante nuevas bocas de tormenta y conductos complementarios, mientras que las veredas fueron reconstruidas con losetas, rampas de accesibilidad y sendas podotáctiles para garantizar una circulación más segura e inclusiva.

Cortes de tránsito y cambios en el transporte

Con motivo de la inauguración, este sábado permanecerá interrumpido el tránsito sobre avenida Aristóbulo del Valle entre avenida Galicia y Alberti.

Como consecuencia, la Línea 10 del transporte urbano modificará temporalmente su recorrido. En sentido de ida circulará por Padre Genesio, Las Heras y avenida Galicia antes de retomar su trayecto habitual, mientras que en sentido de regreso lo hará por Castelli, Belgrano y Javier de la Rosa.

Desde la Municipalidad invitaron a los vecinos a participar de la inauguración y disfrutar de una tarde de encuentro en uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad, completamente renovado.

Aristóbulo del Valle Cantero obras
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