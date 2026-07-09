Milei en Tucumán: "La libertad debe ser el norte principal"

El jefe de Estado habló en cadena nacional con motivo de un nuevo aniversario del Día de la Independencia

Javier Milei encabezó este miércoles la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán . El Presidente asistió a la Casa Histórica acompañado por su gabinete , una docena de gobernadores y brindó un discurso con motivo de la fecha patria .

En su alocución, emitida por cadena nacional , resaltó que busca implementar un nuevo paquete de reformas antes de las elecciones presidenciales de 2027 .

"Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte", expresó.

Luego, comenzó a cuestionar el rol del Estado y recordó el Pacto de Mayo, firmado con los gobernadores en 2024. "El Estado sometió a todos los argentinos, en contra de los valores de la República. Pero los argentinos pusieron al Estado en su justo lugar, como en 2023 y en 2025. A propósito, vale reflexionar sobre lo logrado: hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia".

"Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas. También evitamos una hiperinflación", aseveró. Luego enumeró algunas de las medidas impulsadas por su gestión: "Hicimos el ajuste más grande de la humanidad, sacamos el cepo cambiario, aprobamos el RIGI", mencionó, entre otras iniciativas implementadas desde que asumió la Presidencia.

Más adelante, afirmó que pretende avanzar con nuevas reformas antes de las próximas elecciones. "No tenemos un segundo que perder", sostuvo el Presidente al referirse a los proyectos que el oficialismo buscará debatir en el Congreso, entre ellos la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el Súper RIGI.

En el tramo final de su discurso, Milei destacó el giro político que, según su visión, atraviesa América Latina. Consideró que existen países de la región que, por afinidad ideológica, representan aliados estratégicos para impulsar acuerdos comerciales y elogió a los integrantes de su gabinete. "Es un equipo de verdaderos patriotas", concluyó.