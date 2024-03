Pullaro confirmó que analiza un indulto para policías condenados y no descartó un toque de queda en Rosario

Pullaro no descartó el indulto a policías condenados ni un toque de queda en Rosario.

"Lo estoy estudiando. No quiero hacer nada que no corresponda, por eso le pedí al fiscal de Estado, a Legal y Técnica de provincia, y por supuesto al ministro Bastía que puedan estudiar en profundidad el tema. Yo siento que hubo muchos hechos que fueron injustos. Yo fui ministro de seguridad y vi el estrés que vive un policía en cinco segundos cuando tiene un enfrentamiento, lo viví y me dolía profundamente cuando ese policía tal vez terminaba detenido unas horas. Imagínate unos años", expresó el mandatario.

Pullaro aclaró que no se desea "generar ningún tipo de falsas expectativas", pero que si se demuestra que "es correcto", se llevará a cabo el indulto ya que la provincia "necesita una policía que no tenga miedo de actuar contra los delincuentes".

"No es que vamos a exonerar o a indultar o a conmutarle la pena a un policía que cometió un hecho de gatillo fácil o que mató a una persona. Se están evaluando algunos hechos de policías que tuvieron enfrentamientos, que no tenían ningún tipo de vínculo con el delito", aseguró el gobernador.

Desde Provincia se pretende jerarquizar a la policía, apuntando a la formación e innovación tecnológica de la fuerza. De esta manera se hace foco en la difícil tarea de reclutar jóvenes.

"Necesitamos que la policía sea una institución de prestigio, porque si no a veces es difícil que los jóvenes se vuelquen a querer ser policías. ¿Quién quiere volcarse a una institución donde permanentemente se dice la policía es toda corrupta? A veces es muy difícil encontrar jóvenes, fundamentalmente en el sur de la Provincia de Santa Fe, que tienen diferentes alternativas de salidas laborales que quieran además ser policías, porque la institución policial está muy golpeada. No así en el norte, donde ser policía te da prestigio. Nosotros tenemos que lograr que ser policía te de prestigio en toda la provincia", expresó.

PullaroJunta.jpg

Toque de queda

Por otro lado, en relación a lo que ocurre puntualmente en Rosario donde volvieron a ser atacados choferes de colectivos, Pullaro no descartó un posible toque de queda para esa ciudad.

"Yo nunca voy a descartar absolutamente nada ante lo que vivimos hace 15 días atrás, que fueron ataques terroristas, porque esto tuvo una lógica y arrancó el 12 de diciembre del 2023 cuando nosotros tomamos la decisión de aislar a los líderes de las organizaciones criminales, y ponerlos en lugares de reclusión diferentes. En ese mismo momento empezaron los ataques y las amenazas a mi persona, hasta el día de ayer continuaron esas amenazas", declaró el gobernador.

El mandatario consideró que se quiere "quebrar una política pública y una lógica de trabajo", y que el gobierno provincial no está haciendo "más ni menos que cumplir con la Constitución Nacional, y la Ley de Ejecución Penal".

Desde Provincia aseguran que bajó el nivel de delitos que se gestionaban desde los pabellones, y que se busca "no permitirle a las organizaciones criminales que se reestructuren, se reorganicen y hasta recluten desde la cárcel".

"Hay personas que entran por delitos graves pero con penas bajas, tal vez delitos primarios, tienen que cumplir una condena de seis meses, de un año, dos años, terminan cayendo en los pabellones donde están las organizaciones criminales y vienen siendo cooptados por esas organizaciones criminales. Eso se terminó en la provincia de Santa Fe. Y eso es lo que hace reaccionar", sentenció.

Sobre la Junta

"Es importante que los diferentes poderes del Estado nos escuchemos, que dialoguemos y que podamos coincidir o compartir una política pública de lo que es la principal preocupación que tenemos a la provincia de Santa Fe y obviamente a la ciudad de Rosario donde hemos vivido momentos duros que nos hacen reflexionar, pero fundamentalmente nos hacen ratificar las políticas públicas que vamos a seguir llevando adelante", dijo el gobernador sobre la Junta de Seguridad.

El titular de la Casa Gris expresó que "hay que seguir trabajando, seguir escuchando los poderes del Estado, seguir escuchando la Justicia, seguir escuchando la Legislatura y seguir trabajando fuertemente para vencer al crimen organizado, para vencer a las mafias, para vencer a los violentos y para mostrarle que el Estado está todo junto atrás de una política pública".

Acerca de la situación en Coronda, donde hubo amenazas que conmocionaron a la población, Pullaro manifestó que se trabaja "con un dispositivo táctico en particular, con una investigación puntual sobre lo que fueron las amenazas que la está llevando delante un fiscal, pero con la preocupación y la prevención de lo que podía suceder".

"Estamos abordando esa situación de diferentes aristas, desde la investigación, pero también por supuesto desde la faz operativa con el personal de la Policía de la Provincia", indicó.

Del encuentro, llevado a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, participaron además del gobernador el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el secretario general de la provincia, Juan Cruz Cándido; las secretarias de Asuntos Penales, Lucía Masneri Calderari, y de Gestión Institucional, María Virginia Coudannes; los secretarios de Seguridad Pública, Omar Pereira, de Justicia, Santiago Mascheroni, y de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; la fiscal general María Cecilia Vranicich; entre otras autoridades de los poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial.