Uno Santa Fe | Santa Fe | recomendaciones

Recomendaciones para viajar al exterior y otras provincias: cómo gestionar un turno en el consultorio especializado del Cemafe

La Provincia ofrece un servicio especializado de Medicina del Viajero, accesible a través de telesalud, que brinda asesoramiento sobre vacunas, cuidados sanitarios y prevención de enfermedades antes, durante y al regresar de viajes nacionales o internacionales.

28 de diciembre 2025 · 10:19hs
Recomendaciones para viajar al exterior y otras provincias: cómo gestionar un turno en el consultorio especializado del Cemafe

Recomendaciones para viajar al exterior y otras provincias: cómo gestionar un turno en el consultorio especializado del Cemafe

La Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, pone a disposición de los ciudadanos un consultorio especializado en Medicina del Viajero para quienes se desplacen dentro del país o al exterior.

El servicio, que tiene su sede en el Cemafe, en la ciudad de Santa Fe, está disponible para toda la provincia mediante telesalud, y los turnos se solicitan por WhatsApp al 342-6460132.

Como parte de la planificación previa, se recomienda consultar al médico de cabecera, especialmente en casos de niños, embarazadas, mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas o problemas en sus defensas. La consulta en un consultorio especializado es aconsejable si el destino es tropical o exótico, al menos cuatro semanas antes del viaje, para evaluar el itinerario y recibir recomendaciones sobre medicación, vacunas y cuidados según la edad y riesgos sanitarios del lugar.

Dengue en Santa Fe: arrancan los controles en la Terminal con el objetivo de detectar síntomas en viajeros

Para el viaje, se sugiere llevar un botiquín que incluya la medicación habitual, repelente, alcohol en gel, protector solar FPS 30+, gasas, termómetro, analgésicos, antialérgicos, sales de rehidratación oral y preservativos. Además, se recomienda prever un seguro médico y verificar los servicios de atención disponibles en el destino.

Vacunas al día

El control del carnet de vacunación es clave, ya que la mayoría de las enfermedades infecciosas se previenen con vacunas. Dependiendo del destino, pueden ser necesarias vacunas especiales como hepatitis A, meningitis o fiebre tifoidea.

En cuanto a la fiebre amarilla, desde agosto el Ministerio de Salud de la Nación limita la aplicación gratuita a zonas endémicas del país (Misiones, Corrientes, Formosa y algunos departamentos de Salta, Jujuy y Chaco). Fuera de estas zonas, las vacunas están disponibles en farmacias y vacunatorios privados, incluyendo el certificado internacional solicitado por algunos países.

Para destinos como Brasil, la vacuna no es obligatoria, pero se recomienda para viajeros desde los 9 meses de edad, especialmente en Santa Catarina, Río de Janeiro y las cataratas del Iguazú. No se recomienda para quienes visiten Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Maragogi, Porto de Galinhas o Jericoacoara. Para consultas sobre la vacuna, escribir a [email protected].

Durante la estadía y al regresar

Para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos o agua contaminada, se aconseja consumir agua embotellada, evitar hielo y alimentos crudos o de venta ambulante, y optar por alimentos cocidos.

Para la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chikungunya, zika, malaria), se recomienda usar ropa clara y larga, cubrir pies, instalar mosquiteros, emplear pastillas vaporizadoras o aire acondicionado, y aplicar repelente a base de DEET (15 % o más) o icaridina, después del protector solar y cada 4-6 horas, especialmente si se transpira o se baña.

Al regresar, se debe continuar usando repelente y consultar de inmediato ante la aparición de síntomas.

recomendaciones viajar consultorio
Noticias relacionadas
obras en la planta potabilizadora: assa suspendera el servicio de agua en todo santa fe durante siete horas este domingo

Obras en la planta potabilizadora: Assa suspenderá el servicio de agua en todo Santa Fe durante siete horas este domingo

pullaro cuestiono el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con santa fe

Pullaro cuestionó el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Provincia de Santa Fe devolvió más de $3.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

Provincia de Santa Fe devolvió más de $3.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

José Goity cuestionó el proyecto de ley de libertad educativa del gobierno nacional.

José Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, donde quiera y cuándo quiera"

Lo último

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Último Momento
Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Ovación
Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"