La Provincia ofrece un servicio especializado de Medicina del Viajero , accesible a través de telesalud , que brinda asesoramiento sobre vacunas, cuidados sanitarios y prevención de enfermedades antes, durante y al regresar de viajes nacionales o internacionales.

Recomendaciones para viajar al exterior y otras provincias: cómo gestionar un turno en el consultorio especializado del Cemafe

La Provincia de Santa Fe , a través del Ministerio de Salud , pone a disposición de los ciudadanos un consultorio especializado en Medicina del Viajero para quienes se desplacen dentro del país o al exterior .

El servicio, que tiene su sede en el Cemafe , en la ciudad de Santa Fe, está disponible para toda la provincia mediante telesalud , y los turnos se solicitan por WhatsApp al 342-6460132 .

Como parte de la planificación previa, se recomienda consultar al médico de cabecera, especialmente en casos de niños, embarazadas, mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas o problemas en sus defensas. La consulta en un consultorio especializado es aconsejable si el destino es tropical o exótico, al menos cuatro semanas antes del viaje, para evaluar el itinerario y recibir recomendaciones sobre medicación, vacunas y cuidados según la edad y riesgos sanitarios del lugar.

Para el viaje, se sugiere llevar un botiquín que incluya la medicación habitual, repelente, alcohol en gel, protector solar FPS 30+, gasas, termómetro, analgésicos, antialérgicos, sales de rehidratación oral y preservativos. Además, se recomienda prever un seguro médico y verificar los servicios de atención disponibles en el destino.

Vacunas al día

El control del carnet de vacunación es clave, ya que la mayoría de las enfermedades infecciosas se previenen con vacunas. Dependiendo del destino, pueden ser necesarias vacunas especiales como hepatitis A, meningitis o fiebre tifoidea.

En cuanto a la fiebre amarilla, desde agosto el Ministerio de Salud de la Nación limita la aplicación gratuita a zonas endémicas del país (Misiones, Corrientes, Formosa y algunos departamentos de Salta, Jujuy y Chaco). Fuera de estas zonas, las vacunas están disponibles en farmacias y vacunatorios privados, incluyendo el certificado internacional solicitado por algunos países.

Para destinos como Brasil, la vacuna no es obligatoria, pero se recomienda para viajeros desde los 9 meses de edad, especialmente en Santa Catarina, Río de Janeiro y las cataratas del Iguazú. No se recomienda para quienes visiten Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Maragogi, Porto de Galinhas o Jericoacoara. Para consultas sobre la vacuna, escribir a [email protected].

Durante la estadía y al regresar

Para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos o agua contaminada, se aconseja consumir agua embotellada, evitar hielo y alimentos crudos o de venta ambulante, y optar por alimentos cocidos.

Para la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chikungunya, zika, malaria), se recomienda usar ropa clara y larga, cubrir pies, instalar mosquiteros, emplear pastillas vaporizadoras o aire acondicionado, y aplicar repelente a base de DEET (15 % o más) o icaridina, después del protector solar y cada 4-6 horas, especialmente si se transpira o se baña.

Al regresar, se debe continuar usando repelente y consultar de inmediato ante la aparición de síntomas.