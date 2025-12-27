Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Provincia de Santa Fe devolvió más de $3.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

En 2025, la Administración Provincial de Impuestos (API) tramitó 2.535 solicitudes de devolución y reintegró $3.219 millones mediante transferencias directas a las cuentas bancarias de los contribuyentes. La medida busca aliviar la carga fiscal y mejorar la previsibilidad del esquema tributario provincial.

27 de diciembre 2025 · 12:59hs
Durante los primeros nueve meses de aplicación del régimen, la Administración Provincial de Impuestos (API) devolvió hasta diciembre de 2025 un total de $3.219.132.959 en concepto de saldos a favor del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Los reintegros se realizaron a contribuyentes que iniciaron el trámite de manera digital a través del sitio web del organismo.

La decisión se enmarca en una instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, orientada a generar alivio fiscal para los sectores productivos, y se complementa con otros beneficios contemplados en la Ley Tributaria 2026, que busca mejorar la competitividad y la previsibilidad del esquema impositivo provincial.

Santa Fe y la región ante una campaña histórica de trigo que no se traducirá en mayor ingreso de dólares

“Fuimos dando respuestas claras e innovadoras: primero, con la determinación de reintegrar los saldos directamente en la cuenta bancaria del contribuyente, y luego ampliando el universo de quienes pueden solicitar la devolución, estén o no en situación de riesgo fiscal”, explicó el subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez.

Las declaraciones aluden a las modificaciones introducidas en agosto, cuando se elevó el tope mensual de devolución hasta los $10 millones y se habilitó el acceso al régimen a contribuyentes categorizados con Riesgo Fiscal 2 y 3. En la etapa inicial, el beneficio alcanzaba únicamente a quienes no registraban riesgo o se encontraban en el nivel 1.

De este modo, la política de devoluciones amplió su alcance y consolidó un mecanismo que apunta a corregir distorsiones habituales del tributo, especialmente en actividades con saldos técnicos recurrentes, como la industria, el comercio mayorista y determinados servicios.

Trámite en línea

Hasta diciembre se registraron 2.535 solicitudes de devolución. El trámite es simple y totalmente digital, disponible en www.santafe.gob.ar/api. Allí, el contribuyente debe seleccionar la opción: “Ingresos Brutos - Solicitud Devolución / Compensación - Saldo a Favor Autorizado”.

Luego, al ingresar al Sistema de Gestión de Devoluciones con CUIT y Clave Fiscal, se debe informar la Clave Bancaria Uniforme (CBU). Una vez aprobada la solicitud por la API, el monto correspondiente se transfiere automáticamente a la cuenta declarada, sin necesidad de gestiones adicionales.

Santa Fe Gobierno Ingresos Brutos
