Dengue en Santa Fe: arrancan los controles en la Terminal con el objetivo de detectar síntomas en viajeros

A partir de este lunes se iniciarán tareas preventivas enfocadas en quienes ingresan a la capital. “El objetivo es la detección temprana de síntomas de dengue en viajeros", indicaron desde el municipio.

Con el objetivo de mantener la baja incidencia de casos de dengue lograda en la última temporada, la Municipalidad de Santa Fe pone en marcha dispositivos territoriales en puntos de alta concurrencia. Desde este lunes, se sumarán acciones específicas en la Terminal de Ómnibus y el Cementerio Municipal, que se integran al operativo "Verano en las playas".

A las tareas de descacharrado asistido que el municipio realiza diariamente y al monitoreo mediante ovitrampas en los 60 puntos de control de la ciudad, se sumarán desde este lunes tres dispositivos claves para bloquear la circulación del mosquito Aedes aegypti .

La subsecretaria de Salud municipal, Lorena Massari, anticipó que a partir de este lunes 22 de diciembre se iniciarán los controles y tareas preventivas enfocadas en quienes ingresan a la capital. “El objetivo es la detección temprana de síntomas en viajeros y el abordaje de micros que provienen de zonas con circulación activa del virus”, explicó. Además, se incentiva el uso de repelente en las plataformas de llegada y salida.

Operativo prevención

En el marco del Operativo Verano, los equipos de salud trabajarán en la zona de costa y balnearios. Allí, además de la promoción de salud sexual y cuidados frente al sol, se entregará repelente y se brindará asesoría técnica para evitar el contacto con el vector en espacios recreativos.

Se retomará la campaña para reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda. Esta medida busca eliminar los criaderos en recipientes fijos, una de las principales fuentes de reproducción del mosquito en áreas de gran extensión.

Situación actual de dengue en la ciudad

Massari subrayó que, aunque actualmente no se registran casos positivos, la presencia del vector ya fue detectada en 33 barrios de la ciudad. “El mosquito es domiciliario; por eso el descacharrado de patios y balcones sigue siendo la medida más importante. El éxito de la temporada pasada, donde logramos reducir los casos radicalmente, depende exclusivamente de este trabajo conjunto entre el municipio y el vecino”, concluyó la funcionaria.

Recomendaciones para el hogar

Eliminar objetos en desuso que acumulen agua.

Colocar telas mosquiteras en aberturas.

Utilizar repelente de forma constante (especialmente en horarios de mayor actividad del mosquito).

Mantener el césped corto y los desagües limpios.