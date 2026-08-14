La inflación santafesina acumuló un 19,4% en lo que va de 2026 y llegó al 34% interanual. Las verduras aumentaron 8,8% en julio y acumulan una suba del 66,5% en el año. Vivienda y servicios básicos también tuvieron un fuerte incremento

Inflación en Santa Fe: el costo de vida subió 1,9% en julio y las verduras volvieron a pegar fuerte

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe registró en julio de 2026 una suba del 1,9% respecto del mes anterior, según el informe difundido este viernes por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) .

De acuerdo con los datos oficiales, la inflación acumulada en la provincia durante los primeros siete meses del año alcanzó el 19,4% , mientras que la variación interanual —comparada con julio de 2025— se ubicó en 34% .

#Índicedeprecios En julio, el IPC de Santa Fe registró una variación mensual de 1,9%. Los capítulos que registraron mayor aumento fueron: esparcimiento, vivienda y servicios básicos, y atención médica y gastos para la salud. Informe https://t.co/W6WFhmRBCb pic.twitter.com/TASbdg0QBR

El informe del IPEC muestra además que el índice general pasó de 23.127,43 puntos en junio a 23.577,41 en julio, confirmando una aceleración respecto del 1,7% registrado en junio, aunque todavía por debajo de varios de los incrementos observados en los principales capítulos de la canasta.

Qué rubros más aumentaron en Santa Fe

Entre los capítulos que componen el IPC provincial, Esparcimiento fue el que registró el mayor aumento mensual, con una variación del 4,2%. Le siguieron Vivienda y servicios básicos, con una suba del 4,1%; Atención médica y gastos para la salud, con 2,7%; y Otros bienes y servicios, con 2,6%.

También aumentaron Equipamiento y mantenimiento del hogar, un 1,9%; Educación, 1,6%; Alimentos y bebidas y Transporte y comunicaciones, ambos con 1,3%.

La única baja entre los grandes capítulos fue Indumentaria, que retrocedió 0,2% durante julio.

Vivienda, uno de los principales motores de la inflación

El capítulo Vivienda y servicios básicos tuvo una incidencia particularmente importante en el resultado general. Registró una suba del 4,1% y aportó 0,46 puntos porcentuales al índice general de julio.

Dentro de este rubro, los servicios básicos y combustibles para la vivienda aumentaron 4,5%, mientras que los alquileres de la vivienda subieron 4%. Las reparaciones y gastos comunes de la vivienda tuvieron una variación del 3%.

Alimentos: las verduras fueron las que más aumentaron

Los Alimentos y bebidas subieron 1,3% en julio y acumularon un incremento del 36,1% interanual. Sin embargo, dentro de este capítulo hubo diferencias importantes. El grupo Verduras registró un salto mensual del 8,8% y acumuló un aumento del 54,1% respecto de julio de 2025. En lo que va del año, este grupo acumula una suba del 66,5%.

Entre los alimentos relevados por el IPEC, algunos de los mayores aumentos de julio se observaron en productos frescos. El kilo de cebolla pasó de un precio medio de $1.326,86 a $1.630,92, lo que representa una suba del 22,9%. La papa aumentó 20,2%, hasta alcanzar un precio medio de $1.888,11 por kilo, mientras que la lechuga registró una suba del 10,1%, con un precio medio de $5.475,30 por kilo.

También tuvieron incrementos importantes las hamburguesas congeladas, con una suba mensual del 4,8%; el agua sin gas, 3,9%; el yogur firme, 3,1%; y el salame, 3,2%.

En contraste, algunos productos registraron bajas. La naranja cayó 9,5%, la banana 3,1%, el arroz blanco 3,2% y el asado 2,5%.

Qué pasó con la carne

El grupo Carnes tuvo una baja del 0,4% en julio, aunque mantiene una fuerte variación interanual del 45,6% y acumula un incremento del 22,8% en los primeros siete meses del año.

Entre los precios medios relevados por el IPEC, el kilo de asado se ubicó en $21.242,96, la carne picada especial en $17.944,64, la paleta en $19.169,04, el cuadril en $22.562,76 y la nalga en $22.454,88.

Salud, transporte y educación también aumentaron

El capítulo Atención médica y gastos para la salud subió 2,7% durante julio y acumuló una variación interanual del 33,3%. Los servicios para la salud aumentaron 2,9% en el mes y los productos medicinales y accesorios terapéuticos tuvieron una suba del 2,4%.

En Transporte y comunicaciones, el aumento mensual fue del 1,3%, con una variación interanual del 37,6%. Dentro del capítulo, los combustibles y lubricantes acumularon un incremento del 53,6% en relación con julio de 2025, mientras que el transporte público de pasajeros aumentó 45,6% interanual.

Por su parte, Educación aumentó 1,6% en julio y acumula un 36,4% interanual.

La inflación acumulada en 2026

Con el dato de julio, la inflación acumulada en la provincia de Santa Fe durante 2026 llegó al 19,4%. El recorrido mensual del IPC provincial muestra aumentos de 2,6% en enero, 2,7% en febrero, 3,6% en marzo, 3% en abril, 2,3% en mayo, 1,7% en junio y 1,9% en julio.

En la comparación interanual, el IPC de Santa Fe aumentó 34%. Entre los capítulos con mayores incrementos en los últimos doce meses aparecen Vivienda y servicios básicos, con 45%; Carnes, 45,6%; Transporte y comunicaciones, 37,6%; Educación, 36,4%; y Alimentos y bebidas, 36,1%.

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