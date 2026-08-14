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El Aeropuerto de Rosario suma un nuevo vuelo directo a un clásico destino de playa de Brasil

La terminal rosarina tendrá ocho vuelos chárter hacia la ciudad brasileña entre enero y febrero de 2027. La conexión será semanal y el viaje demandará unas cinco horas. Los paquetes turísticos parten desde US$1.364 por persona.

14 de agosto 2026 · 15:07hs
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El Aeropuerto de Rosario suma un nuevo vuelo directo a un clásico destino de playa de Brasil

El Aeropuerto de Rosario suma un nuevo vuelo directo a un clásico destino de playa de Brasil

El Aeropuerto Internacional de Rosario sumará a Natal, Brasil, entre sus destinos directos para la temporada de verano 2027, con una propuesta que busca ampliar las opciones de conexión aérea desde la provincia de Santa Fe hacia los principales destinos turísticos brasileños.

El nuevo vuelo será comercializado por la mayorista de turismo OLA y contará con ocho salidas desde Rosario, previstas entre el 3 de enero y el 28 de febrero de 2027. Las operaciones estarán a cargo de Latam y tendrán una frecuencia semanal.

La propuesta se suma a las operaciones que la empresa ya realizó desde la terminal rosarina durante las temporadas 2025 y 2026. En ese período, OLA concretó más de 20 vuelos chárter directos hacia Cabo Frío, Río de Janeiro y Maceió, que permitieron trasladar a más de 3.000 pasajeros.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la incorporación del nuevo destino y consideró que representa una señal del crecimiento de la conectividad internacional del aeropuerto y de la demanda de los santafesinos por este tipo de propuestas.

“Que los santafesinos puedan contar con más alternativas para viajar al exterior desde su propia provincia es el resultado del trabajo conjunto entre los sectores público y privado”, afirmó.

Un vuelo directo de cinco horas

El presidente del directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario, Pío Drovetta, sostuvo que la Provincia continúa trabajando para fortalecer la terminal mediante la articulación entre el sector público y privado.

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El Aeropuerto de Rosario suma un nuevo vuelo directo a un clásico destino de playa de Brasil

“Ahora llegamos a los destinos ubicados más al norte de Brasil. Vamos a ofrecer conexiones desde Florianópolis hasta Natal y a abarcar los principales puntos turísticos de playa del país”, señaló.

Por su parte, el director comercial de OLA, Andrés De Rossi, explicó que la propuesta contempla una salida semanal durante la temporada de verano y que el vuelo directo tendrá una duración estimada de cinco horas.

“Rosario estará conectada con las hermosas playas del estado de Río Grande del Norte”, destacó.

Cuánto cuesta viajar a Natal desde Rosario

Los paquetes turísticos ya se encuentran disponibles a través de agencias de viajes y parten desde US$1.364 finales por persona, en base doble.

La propuesta incluye vuelo directo con equipaje en bodega, siete noches de alojamiento con desayuno en un hotel de tres estrellas, traslados, una visita guiada por Natal y asistencia al viajero.

Además, durante la etapa de preventa, OLA ofrece la posibilidad de pagar el viaje en cuotas en dólares hasta la fecha de salida. Desde la empresa recomendaron anticipar la compra debido a que las tarifas promocionales corresponden a la primera etapa de comercialización y podrían aumentar a medida que se acerque el verano.

Qué ofrece Natal

La incorporación de Natal amplía la oferta de destinos de playa a los que se puede acceder directamente desde Rosario. La ciudad brasileña combina playas, naturaleza y propuestas de aventura.

Entre los atractivos de la región se encuentran los Parrachos de Maracajaú, ubicados a pocos kilómetros de Natal. Se trata de piscinas naturales formadas entre arrecifes que, durante la marea baja, permiten realizar actividades como esnórquel.

La zona también ofrece paseos en buggy por las dunas y distintas alternativas para combinar el descanso en las playas con actividades al aire libre.

Con las ocho salidas previstas para el verano, Rosario incorporará así una nueva conexión directa con el nordeste brasileño, ampliando la oferta de vuelos turísticos internacionales desde la terminal.

Aeropuerto Rosario vuelo
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