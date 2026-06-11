Las universidades van al paro por cuatro días: docentes rechazaron la oferta salarial de Nación

La medida de fuerza se llevará a cabo entre el 16 y el 19 de junio , paralizando las actividades académicas y de investigación. El gremio docente exige una recomposición salarial urgente frente a la inflación y reclama una ley de financiamiento para las universidades públicas.

El conflicto salarial y presupuestario en las universidades públicas sumó un capítulo de máxima tensión. El congreso extraordinario de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) resolvió por unanimidad rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional en la última mesa paritaria y ratificó la realización de un paro nacional de actividades por 96 horas, que se ejecutará entre el martes 16 y el viernes 19 de junio .

La fuerte medida de fuerza, que afectará el dictado de clases, mesas de exámenes y tareas de investigación en las casas de altos estudios de todo el país , fue consensuada por el máximo órgano deliberativo de la federación tras un proceso de consultas y asambleas previas en las diferentes asociaciones sindicales de base de las provincias.

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El plan de lucha y el pliego de reclamos

El mandato de las bases determinó que los paritarios formalicen el rechazo en las actas del Ministerio de Capital Humano. Los docentes universitarios estructuran su plan de lucha en base a tres ejes urgentes:

► Recomposición Salarial: recuperar el poder de compra devorado por la inflación.

► Ley de Financiamiento: blindaje presupuestario para la educación superior.

► Partidas Operativas: fondos urgentes para funcionamiento edilicio y becas.

Desde la conducción gremial argumentaron que los porcentajes ofrecidos por el Poder Ejecutivo resultan totalmente insuficientes para frenar el persistente deterioro del poder adquisitivo del sector. Subrayaron que la inflación acumulada ha licuado los sueldos de los profesores y ayudantes de cátedra, empujando a una porción mayoritaria de los cargos iniciales por debajo de la línea de la pobreza.

Crisis presupuestaria: las demandas para sostener el sistema

Más allá de la discusión estrictamente salarial, el congreso de Conadu Histórica volvió a encender las alarmas sobre el ahogo financiero que sufren las instituciones educativas de cara al segundo semestre de 2026.

“No se trata solo de defender nuestros sueldos, sino de defender la supervivencia misma de la universidad pública, gratuita y de calidad. Sin presupuesto para investigación y sin becas dignas para los estudiantes, el sistema ingresa en una parálisis irreversible”, advirtieron delegados gremiales tras el congreso.

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Con la confirmación de las cuatro jornadas consecutivas de huelga, la comunidad universitaria ingresa en una semana clave. Se espera que las federaciones coordinen acciones de visibilización y protestas en los ingresos de las facultades, mientras exigen una convocatoria urgente a una nueva mesa de negociación donde las autoridades nacionales presenten una oferta superadora que destrabe un conflicto que amenaza con alterar el calendario académico del año.