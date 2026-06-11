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Dan luz verde a un proyecto que facilitará la construcción de 36 viviendas en barrio Liceo Norte

El Concejo Municipal eximió del pago del Derecho de Edificación a la Cooperativa Alba Iberá para avanzar con un proyecto habitacional autogestionado. El Municipio aportó el suelo y la Provincia financia la iniciativa con una inversión superior a los $540 millones.

11 de junio 2026 · 19:04hs
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Proyecto habitacional: Concejo Municipal aprueba ordenanza para construir 36 viviendas en barrio Liceo Norte.

Proyecto habitacional: Concejo Municipal aprueba ordenanza para construir 36 viviendas en barrio Liceo Norte.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una ordenanza que permitirá avanzar con la construcción de 36 viviendas y espacios comunitarios en barrio Liceo Norte, mediante un esquema de gestión cooperativa que combina aporte estatal, financiamiento provincial y organización vecinal.

La medida exime del pago del Derecho de Edificación a la Cooperativa Alba Iberá y autoriza el desarrollo del emprendimiento sobre terrenos aportados por el Municipio. La obra contará con financiamiento del Gobierno provincial por más de 540 millones de pesos.

El proyecto fue impulsado por el concejal Lucas Simoniello, quien destacó el valor social de generar herramientas que permitan ampliar el acceso a la vivienda.

“El acceso a una vivienda digna es una de las principales demandas de muchas familias santafesinas”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el rol del Estado debe orientarse a facilitar este tipo de iniciativas: “Es fundamental que desde el Estado generemos herramientas que permitan hacer posible proyectos cooperativos, que tienen un enorme impacto social”.

Un modelo basado en el esfuerzo colectivo

La iniciativa contempla la construcción de las viviendas y de tres espacios colectivos, mientras que la mano de obra especializada, equipos y herramientas serán aportados por la cooperativa de trabajo Casa Base.

Para Simoniello, la decisión aprobada trasciende una cuestión administrativa. “Aprobamos lo que puede parecer un acto administrativo, eximir del pago de un derecho de edificación y autorizar particularidades de una obra, pero en realidad lo que hicimos fue facilitar el acceso a la vivienda en Santa Fe”, afirmó.

El edil destacó además que el objetivo es generar condiciones para que las familias puedan concretar el proyecto con participación directa.

“Facilitamos que 36 familias santafesinas de Liceo Norte se junten, construyan sus viviendas y puedan habitarlas. Sin regalar nada, sino generando condiciones para que el esfuerzo colectivo llegue a buen puerto”, señaló.

LEER MÁS: Regularización dominial en Santa Fe: 643 familias accedieron al título de propiedad de sus viviendas

Una experiencia inédita en la ciudad

El proyecto es impulsado por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) junto con la Cooperativa de Vivienda Alba Iberá y representa una experiencia de producción habitacional autogestionaria poco habitual en la ciudad.

Simoniello valoró especialmente el componente comunitario del esquema “Es una experiencia que va a contrarreloj de lo que muchas veces se intenta instalar sobre nuestra sociedad, esa idea de que los argentinos somos individualistas. Y sin embargo, acá vemos organización, cooperación y trabajo colectivo”, expresó.

Además, el concejal contextualizó la iniciativa dentro del escenario habitacional actual y destacó las inversiones que se realizan en Santa Fe.

“En un contexto donde el Gobierno Nacional no invierte en viviendas, acá se construyen más de 500 unidades, se trabaja con Créditos Hipotecarios NIDO y en alquiler con el programa Llave, lo que representa más de 41.000 millones de pesos invertidos en la ciudad”, concluyó.

proyecto viviendas Liceo Norte Concejo Municipal Santa Fe
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