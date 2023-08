República del Oeste está "muy complicada" por la inseguridad: una librería fue atacada tres veces en un mes

república del oeste robo librería (1).jpg

Ante el robo, la Policía pudo actuar rápidamente: "Los siguieron, los encontraron, los aprendieron y ya tengo que ir a buscar el celular y la tablet". Este hecho, se suma otro que sufrieron hace pocos días: "Hace 15 días nos rompieron la otra vidriera, pero no pudieron entrar o no se animaron. Y hace un mes tiraron piedras a todos los vidrios, pero no rompió ninguno, entonces no robaron".

república del oeste robo librería (4).jpg

La inseguridad no solo se vive en el comercio de Claudia, sino también en la zona, ya que este lunes por la noche también se produjo un robo en la estación de servicio de Francia y Mendoza. "El barrio está muy complicado", expresó la mujer.

Sobre el accionar de los delincuentes, indicó: "Tienen horarios, a las 2.30 o 3, cuando no circula nadie. Son muy rápidos, están super preparados para eso".

república del oeste robo librería (2).jpg

"Pago un seguro por los cristales, pero es todo un problema pasar la noche acá. Ahora que capaz decidimos poner rejas también, cosa que me niego porque no es lo mismo", añadió Claudia, que pasó la noche junto a su marido en su librería tras enterarse del robo.

