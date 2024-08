Reunión entre Provincia y Nación por obras: "Es difícil avanzar con un gobierno que cambia permanentemente de interlocutor"

Así, en las últimas horas dio detalles sobre el encuentro y remarcó que “es muy difícil avanzar con un gobierno que cambia permanentemente de interlocutor ”. No obstante, hizo énfasis en que “irá a Capital Federal tantas veces que tenga que ir; hasta que no reparen las rutas o nos dejen hacerlo a nosotros ”.

Créditos Nido Lisandro Enrico .jpeg El ministro de Obras Pùblicas, Lisandro Enrico.

Sin respuestas positivas por parte del gobierno nacional en su novena visita en suelo porteño, con el objetivo de solicitar que se reparen las rutas nacionales de la provincia, el ministro dijo en declaraciones a Radio 2 de Rosario: “Venimos de renegar bastante. Es difícil, igual, Santa Fe colabora, está dispuesto al diálogo, pero, es muy difícil avanzar con un gobierno que cambia permanentemente de interlocutor”.

Sobre esa línea, sostuvo que “no se puede seguir viajando en rutas que no están arregladas” y que “el corte de pasto se lo tienen que agradecer a las heladas, ahora en primavera va a crecer y no tienen contrato firmado de mantenimiento”.

A su vez, señaló que desde la provincia están dispuestas a tomar algunas de las rutas nacionales en el caso de que Nación continúe “sin dar respuestas”. “Si no tienen plata para repararlas, analicen la posibilidad que lo hagamos los santafesinos, lo que no queremos es que viajen en las rutas en el estado en el que están”, sugirió.

También hizo mención a que el gobernador Maximiliano Pullaro “está al tanto de todo y lo tiene muy en claro” y sobre el jefe de estado argentino: “El presidente tiene que estar en conocimiento de todo esto”.

Al ser consultado sobre cuál fue la respuesta de Nación tras la reunión de este jueves, Enrico dijo: “Dicen que lo están estudiando. Si me preguntás a mí, en un gobierno que plantea cero obra pública, que no hay plata por el déficit, ésta es la salida: que Santa Fe tome con su fuerza y equipos un sistema de mantenimiento”.

Acerca de su novena visita a Capital Federal por este tema, el ministro de Obras Públicas sostuvo que “irá a Buenos Aires tantas veces que tenga que ir”. “Hasta que no reparen las rutas o nos dejen hacerlo a nosotros. Mientras que viajemos en estas rutas, seguiremos yendo”, aseveró.