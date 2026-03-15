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Colón extendió su invicto jugando en el Brigadier López

Colón venció a Acassuso por 1-0 con gol de Ignacio Lago y de esta manera, prolongó su racha positiva en condición de local

Ovación

Por Ovación

15 de marzo 2026 · 13:30hs
Colón extendió su invicto jugando como local.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón extendió su invicto jugando como local.

El arranque de Colón en el Torneo de la Primera Nacional es auspicioso en cuanto a los resultados. Y es que el Sabalero cosechó dos triunfos y dos empates, manteniendo su invicto.

La racha positiva de Colón jugando como local

Pero además, el Sabalero prolongó su racha positiva jugando en el estadio Brigadier López, sumando cinco partidos sin perder, con tres triunfos y dos empates.

La última derrota de Colón en Santa Fe, se dio el lunes 8 de septiembre de 2025, cuando por la 30° fecha, cayó ante Estudiantes de Río Cuarto por 1-0.

LEER MÁS: Colón venció al líder Acassuso: así fue el uno por uno en el Brigadier López

Luego y por esa misma competencia, el Rojinegro igualó 0-0 ante Deportivo Morón y cerró su participación en el torneo, superando a Defensores Unidos 1-0 con gol de Christian Bernardi.

En este 2026, arrancó venciendo a Deportivo Madryn 2-1 con goles de Alan Bonansea y Julián Marcioni. Posteriormente empató 1-1 con Ferro con gol de Conrado Ibarra y derrotó a Acassuso 1-0 con gol de Ignacio Lago, para mantener la confiabilidad jugando en condición de local.

Colón invicto Acassuso
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