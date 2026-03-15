Colón extendió su invicto jugando en el Brigadier López

Colón venció a Acassuso por 1-0 con gol de Ignacio Lago y de esta manera, prolongó su racha positiva en condición de local

El arranque de Colón en el Torneo de la Primera Nacional es auspicioso en cuanto a los resultados . Y es que el Sabalero cosechó dos triunfos y dos empates, manteniendo su invicto.

Pero además, el Sabalero prolongó su racha positiva jugando en el estadio Brigadier López, sumando cinco partidos sin perder, con tres triunfos y dos empates.

La última derrota de Colón en Santa Fe, se dio el lunes 8 de septiembre de 2025, cuando por la 30° fecha, cayó ante Estudiantes de Río Cuarto por 1-0.

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Luego y por esa misma competencia, el Rojinegro igualó 0-0 ante Deportivo Morón y cerró su participación en el torneo, superando a Defensores Unidos 1-0 con gol de Christian Bernardi.

En este 2026, arrancó venciendo a Deportivo Madryn 2-1 con goles de Alan Bonansea y Julián Marcioni. Posteriormente empató 1-1 con Ferro con gol de Conrado Ibarra y derrotó a Acassuso 1-0 con gol de Ignacio Lago, para mantener la confiabilidad jugando en condición de local.