Uno Santa Fe | Santa Fe | Rosario

Rosario: confirman que en el ataque a Cantero fueron baleadas sus sobrinas de 1 y 12 años

Las menores permanecen internadas fuera de peligro en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rsario. Cómo fue el ataque al hijo de El Viejo Cantero.

17 de noviembre 2025 · 18:34hs
Las menores permanecen internadas fuera de peligro en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rsario.

Las menores permanecen internadas fuera de peligro en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rsario.

En el feroz ataque a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos, también resultaron heridas sus dos sobrinas menores de edad, una niña de 19 meses y otra adolescente de 12 años. Ambas fueron atendidas en el Roque Sáenz Peña de Rosario, pero para una mejor atención se decidió derivarlas al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Segun publica La Capital, el ingreso de las menores con “heridas superficiales” y “fuera de peligro”. A la niña de casi 2 años la están atendiendo por una lesión en el hombro, mientras que a la adolescente le realizaron curaciones en una de las piernas.

La calma del Vilela se vio interrumpida por policías de Santa Fe y móviles que rodearon el hospital para resguardar el lugar, dado el contexto del ataque a Cantero en barrio La Granada.

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Dylan se encontraba en la casa de su hermana Macarena Cantero cuando pasó un Peugeot 208 gris y desplegó un sin fin de balas que alcanzaron al joven de 21 años y a sus dos sobrinas.

Los tres fueron trasladados en primera instancia al hospital Roque Sáenz Peña donde recibieron la primera atención. Minutos más tarde, Dylan Cantero fue trasladado de urgencia al Heca y las dos menores al Vilela, ambos efectos de Rosario.

Feroz balacera contra Dylan Cantero

Minutos antes de las 15, el hospital Roque Sáenz Peña recibió tres heridos con arma de fuego. Entre los pacientes se encuentra Dylan Cantero, el hijo de Ariel “El Viejo” Cantero, fundador de Los Monos, que en las primeras horas de la tarde fue baleado en pasaje 512 y Caña de Ambar, la misma intersección donde hace menos de un mes también fue atacado.

El parte policial indicó Cantero llegó en un taxi junto a otras dos víctimas de los tiratiros, hacia el nosocomio de avenida Nuestra Señora del Rosario al 700. Ya en el hospital de la zona sur, Dylan Cantero fue diagnosticado con múltiples heridas de arma de fuego y se decidió su traslado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internado en estado grave.

La policía preservó el pasaje donde fue el ataque y donde se encontraba Cantero, que según testigos era la vivienda de una de sus hermanas. Las otras dos personas heridas son las sobrinas Dylan. Una menor de un 1 año y una adolescente de 12, ambas quedaron internadas en el Roque Sáenz Peña, fuera de peligro.

Los uniformados realizaron las tareas pertinentes para hacerse con pruebas del ataque. En el lugar se entrevistaron con una vecina que relató los hechos y señaló que los tiratiros se trasladaban en un Peugeot 208 color gris. En tanto, la policía constató 33 vainas servidas, 10 impactos y 21 plomos sobre la cinta asfáltica. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Homicidios Dolosos, del fiscal Patricio Saldutti.

Dylan Cantero quedó internado en código rojo

Pasadas las 14.30 y dentro de un taxi, Dylan Cantero, hijo de Ariel “El Viejo” Cantero, fundador de Los Monos, llegó al Roque Sáenz Peña junto a sus sobrinas. Por las heridas que presentaba, el hijo del excaponarco fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca).

Dylan Cantero ingresó con múltiples heridas de arma de fuego. Los médicos que lo atendieron rápidamente solicitaron el traslado por la gravedad de las lesiones. Así fue como una ambulancia, escoltada por la policía, llevó a Cantero bajo código rojo hacia el Heca, donde quedó internado y pelea por su vida.

Por su parte, las otras dos personas, ambas menores de edad, que llegaron con Cantero, quedaron internadas en el Vilela con heridas leves y fuera de peligro.

Rosario Cantero sobrina
Noticias relacionadas
estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los creditos nidos

Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Los trabajos en el aeropuerto, supervisados por Alvarado y Puccini.

Las obras del aeropuerto de Rosario, cerca del 50%: qué detalles faltan y cuándo vuelve a operar

Dos ataques de perros reavivan el debate por la tenencia responsable en la ciudad de Santa Fe.

Alarma por ataques de perros en la ciudad: buscan imponer chips de identificación y cursos obligatorios a sus dueños

Cárcel de mujeres en la ciudad de Santa Fe

Desmantelan la cárcel de mujeres más antigua de Santa Fe: las reclusas serán trasladadas al nuevo penal de Recreo

Lo último

El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

Lamentable: Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka

Lamentable: Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka

Tras el escándalo en Barracas, Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

Tras el escándalo en Barracas, Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

Último Momento
El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

Lamentable: Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka

Lamentable: Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka

Tras el escándalo en Barracas, Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

Tras el escándalo en Barracas, Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Independiente Rivadavia se despidió del Clausura con un triunfo ante Defensa

Independiente Rivadavia se despidió del Clausura con un triunfo ante Defensa

Ovación
Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Estigarribia se la juega en Unión: Para ser campeón hay que ganarles a todos

Estigarribia se la juega en Unión: "Para ser campeón hay que ganarles a todos"

Colazo sacó pecho en Unión: Sabemos que todo depende de nosotros

Colazo sacó pecho en Unión: "Sabemos que todo depende de nosotros"

Fragapane volvió a ser titular en Unión: Se viene una final y estamos preparados

Fragapane volvió a ser titular en Unión: "Se viene una final y estamos preparados"

Terminó la novela en Unión: Dómina se irá libre y ya tendría club en España

Terminó la novela en Unión: Dómina se irá libre y ya tendría club en España

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus