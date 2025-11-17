Terminó la novela en Unión: Dómina se irá libre y ya tendría club en España

La novela llegó a su final cantado y Jerónimo Dómina, uno de los proyectos de las inferiores, se irá libre de Unión. Hubo una oferta a modo de "resarcimiento"

La novela finalmente llegó a su desenlace cantado, ya que Jerónimo Dómina , uno de los proyectos más auspicioso de las inferiores, se irá libre de Unión luego del 31 de diciembre. Su futuro estaría en Cádiz de la Segunda División de España. El viaje para empezar a cerrar todo se daría en cualquier momento.

La relación entre el jugador y la dirigencia venía desgastándose desde hace meses, pero Luis Spahn era –quizás el único– que mantenía una esperanza de que cambie la postura. Tras terminar el acuerdo con el grupo Squadra, Dómina tampoco mostró intención de avanzar en la renovación, lo que profundizó la preocupación. Aún así, hubo un último intento por encontrar una solución, pero no llegó.

"Hablamos, pero no hay solución. Se ilusionó y cargó contra el club su falta de oportunidades. Nosotros no podemos pedirle explicaciones al técnico de por qué juega o no. Hoy está con otro representante con la idea de irse a España. Duele más porque es de la casa. Siento que no le pudo devolver al club lo que se le dio”, dijo el presidente rojiblanco en charla con La Central Deportiva por Cadena 3, en lo que ya era un punto sin retorno.

Final anticipado para Dómina en Unión y una propuesta de resarcimiento

Asesorado por un familiar, el delantero se reunió con los dirigentes para plantear una especie de “acuerdo puente”: un resarcimiento de 100.000 dólares y el 15% de una futura venta. La idea era evitar que el club perdiera por completo a una de sus joyas. Spahn consideró fuera de lugar la oferta y lo que quedaba de entendimiento se terminó de derrumbar.

Jerónimo Dómina.jpg Dómina se irá libre de Unión y su próximo destino sería Cádiz. Prensa Unión

Unión asumió que ya no había camino posible para retenerlo y Dómina se marchará sin dejar nada a cambio. El realidad, por lo que pudo saber UNO Santa Fe entrará algo, pero por algo establecido por FIFA y no por su pase: los derechos de formación, calculados en unos 378.000 euros una vez que firme su nuevo contrato en España. Muy lejos de todo lo que podría valer si explotaba.

Para el Tatengue, la noticia representa una pérdida significativa desde lo deportivo y lo patrimonial. Dómina era visto como uno de los talentos con mayor proyección y su salida se produce sin que Unión pueda capitalizarlo como pretendía. En el plano simbólico, además, queda la sensación de una oportunidad desperdiciada y de un vínculo que se deterioró hasta volverse irreparable. Una batalla perdida para Unión y un jugador que, lastimosamente, optó por un camino que no le gustó a la gente, que ahora se hizo de otro concepto con esta definición.