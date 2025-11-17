Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

La cuenta regresiva rumbo a las elecciones de Colón no se detiene. Enterate qué piensa cada una de las listas sobre el DT y el director deportivo.

En la cuenta regresiva de las elecciones del 30 de noviembre, el futuro deportivo de Colón comienza a tomar forma en base a los planes que cada una de las cinco listas presentadas tiene para dos cargos clave: el director técnico y el director deportivo, figura que será obligatoria a partir de la próxima temporada. Mientras la institución atraviesa un cierre de año cargado de incertidumbres económicas y deportivas, los candidatos empiezan a mostrar sus cartas.

A continuación, un repaso por las ideas, nombres y conversaciones de cada agrupación.

Tradición Sabalera – José Alonso

La lista que encabeza José Alonso ya dio señales claras sobre su intención para el banco de suplentes. Según pudo reconstruirse, Alonso mantuvo una conversación “muy positiva” con Ezequiel Medrán, actual entrenador, y su continuidad sería confirmada en caso de acceder al gobierno.

Ezequiel Medrán UNO Santa Fe | José Busiemi

Para el rol de director deportivo, Tradición Sabalera evalúa distintas alternativas. Entre los nombres mencionados aparece Leandro Villarruel, por quien —según reveló Sol Play— hubo gestiones y averiguaciones (fueron desmentidas por el mismo Alonso en diálogo con Dale Dale Deportivo de Aire de Santa Fe). Si bien no hay definición, el perfil buscado apunta a un profesional con experiencia en coordinación deportiva y armado de planteles.

Sangre de Campeones – Ricardo Luciani

La agrupación liderada por Ricardo Luciani es, por ahora, la que tomó la postura más firme y directa. Luciani ya confirmó oficialmente a Ezequiel Medrán como DT, incluso antes de las elecciones, mostrando una fuerte apuesta a la continuidad del ciclo.

Agoglia-Medero.jpg

En cuanto al director deportivo, la lista tiene dos nombres cerrados: Nelson Agoglia y Luis Medero, ambos con experiencia en gestión deportiva y visión de estructura. La intención de Sangre de Campeones es instalar un proyecto a largo plazo que ordene scouting, inferiores y mercado de pases.

Agrupación Ricardo Magdalena – Ricardo Magdalena

Ricardo Magdalena también considera a Ezequiel Medrán como uno de los posibles entrenadores si llega al poder, aunque no es el único. El otro nombre fuerte es Ricardo Pancaldo, actualmente con negociaciones abiertas para seguir en Chaco For Ever, pero a la espera de lo que ocurra en Colón. Pancaldo quiere conocer primero el desenlace electoral antes de definir su futuro.

VivaldoColón.jpg Colón homenajeó al Flaco Vivaldo, con el Tuca Risso y Chupete Marini presentes en el Brigadier López. José Busiemi / UNO Santa Fe

Para el puesto de director deportivo, esta lista ya tiene cerrado un acuerdo: Jorge Vivaldo será el elegido. El exarquero, con experiencia como entrenador y gestor de grupos, es uno de los nombres confirmados más concretos en el panorama electoral sabalero.

Pasión Sabalera – Gustavo Abraham

La lista encabezada por Gustavo Abraham juega sus cartas con mayor reserva. No oficializó ningún candidato para el puesto de entrenador, aunque puertas adentro no descartan la continuidad de Ezequiel Medrán si resultan ganadores. Abraham aseguró que tiene “a la persona elegida” para ser director deportivo, pero decidió no revelar el nombre hasta después de los comicios.

Abraham-Colón.jpg Gustavo Abraham se mostró satisfecho tras la reunión con la dirigencia de Colón.

La estrategia de Pasión Sabalera parece ser clara: mantener la cautela, evitar exponer a posibles candidatos y esperar el resultado electoral para avanzar con definiciones.

Unidad Calonista – Carlos Trod

La propuesta más diferenciada es la de Carlos Trod, referente de Unidad Calonista. Su intención es apostar por un nombre fuerte para el banco: Ricardo La Volpe. El experimentado entrenador, con pasado en Boca y la selección de México, es el apuntado para asumir la conducción técnica en caso de triunfo.

image.png Ricardo La Volpe fue absuelto de la acusación que pesaba desde 2014.

Para el rol de director deportivo, Unidad Calonista tiene en la mira a Adrián “Chupete” Marini, hombre muy ligado al club y con conocimiento profundo del fútbol juvenil sabalero.

Un futuro deportivo en manos de las urnas

Las elecciones del 30 de noviembre no solo definirán autoridades, sino también el rumbo futbolístico de Colón para 2025 y 2026. Con la figura obligatoria del director deportivo, la reestructuración del plantel, la búsqueda de identidad institucional y un mercado de pases que se acerca, la elección del DT y del manager se vuelve determinante.

Cada lista llega con nombres, proyectos y perfiles distintos. La pelota, ahora, queda en manos de los socios, quienes deberán elegir el rumbo institucional el próximo 30 de noviembre.