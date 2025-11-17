Uno Santa Fe | Colón | Colón

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

La cuenta regresiva rumbo a las elecciones de Colón no se detiene. Enterate qué piensa cada una de las listas sobre el DT y el director deportivo.

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 10:14hs
Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

En la cuenta regresiva de las elecciones del 30 de noviembre, el futuro deportivo de Colón comienza a tomar forma en base a los planes que cada una de las cinco listas presentadas tiene para dos cargos clave: el director técnico y el director deportivo, figura que será obligatoria a partir de la próxima temporada. Mientras la institución atraviesa un cierre de año cargado de incertidumbres económicas y deportivas, los candidatos empiezan a mostrar sus cartas.

LEER MÁS: Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

A continuación, un repaso por las ideas, nombres y conversaciones de cada agrupación.

Tradición Sabalera – José Alonso

La lista que encabeza José Alonso ya dio señales claras sobre su intención para el banco de suplentes. Según pudo reconstruirse, Alonso mantuvo una conversación “muy positiva” con Ezequiel Medrán, actual entrenador, y su continuidad sería confirmada en caso de acceder al gobierno.

Ezequiel Medrán

Para el rol de director deportivo, Tradición Sabalera evalúa distintas alternativas. Entre los nombres mencionados aparece Leandro Villarruel, por quien —según reveló Sol Play— hubo gestiones y averiguaciones (fueron desmentidas por el mismo Alonso en diálogo con Dale Dale Deportivo de Aire de Santa Fe). Si bien no hay definición, el perfil buscado apunta a un profesional con experiencia en coordinación deportiva y armado de planteles.

Sangre de Campeones – Ricardo Luciani

La agrupación liderada por Ricardo Luciani es, por ahora, la que tomó la postura más firme y directa. Luciani ya confirmó oficialmente a Ezequiel Medrán como DT, incluso antes de las elecciones, mostrando una fuerte apuesta a la continuidad del ciclo.

Agoglia-Medero.jpg

En cuanto al director deportivo, la lista tiene dos nombres cerrados: Nelson Agoglia y Luis Medero, ambos con experiencia en gestión deportiva y visión de estructura. La intención de Sangre de Campeones es instalar un proyecto a largo plazo que ordene scouting, inferiores y mercado de pases.

Agrupación Ricardo Magdalena – Ricardo Magdalena

Ricardo Magdalena también considera a Ezequiel Medrán como uno de los posibles entrenadores si llega al poder, aunque no es el único. El otro nombre fuerte es Ricardo Pancaldo, actualmente con negociaciones abiertas para seguir en Chaco For Ever, pero a la espera de lo que ocurra en Colón. Pancaldo quiere conocer primero el desenlace electoral antes de definir su futuro.

VivaldoColón.jpg
Colón homenajeó al Flaco Vivaldo, con el Tuca Risso y Chupete Marini presentes en el Brigadier López.

Colón homenajeó al Flaco Vivaldo, con el Tuca Risso y Chupete Marini presentes en el Brigadier López.

Para el puesto de director deportivo, esta lista ya tiene cerrado un acuerdo: Jorge Vivaldo será el elegido. El exarquero, con experiencia como entrenador y gestor de grupos, es uno de los nombres confirmados más concretos en el panorama electoral sabalero.

Pasión Sabalera – Gustavo Abraham

La lista encabezada por Gustavo Abraham juega sus cartas con mayor reserva. No oficializó ningún candidato para el puesto de entrenador, aunque puertas adentro no descartan la continuidad de Ezequiel Medrán si resultan ganadores. Abraham aseguró que tiene “a la persona elegida” para ser director deportivo, pero decidió no revelar el nombre hasta después de los comicios.

Abraham-Colón.jpg
Gustavo Abraham se mostró satisfecho tras la reunión con la dirigencia de Colón.

Gustavo Abraham se mostró satisfecho tras la reunión con la dirigencia de Colón.

La estrategia de Pasión Sabalera parece ser clara: mantener la cautela, evitar exponer a posibles candidatos y esperar el resultado electoral para avanzar con definiciones.

Unidad Calonista – Carlos Trod

La propuesta más diferenciada es la de Carlos Trod, referente de Unidad Calonista. Su intención es apostar por un nombre fuerte para el banco: Ricardo La Volpe. El experimentado entrenador, con pasado en Boca y la selección de México, es el apuntado para asumir la conducción técnica en caso de triunfo.

image.png
Ricardo La Volpe fue absuelto de la acusación que pesaba desde 2014.

Ricardo La Volpe fue absuelto de la acusación que pesaba desde 2014.

Para el rol de director deportivo, Unidad Calonista tiene en la mira a Adrián “Chupete” Marini, hombre muy ligado al club y con conocimiento profundo del fútbol juvenil sabalero.

Un futuro deportivo en manos de las urnas

Las elecciones del 30 de noviembre no solo definirán autoridades, sino también el rumbo futbolístico de Colón para 2025 y 2026. Con la figura obligatoria del director deportivo, la reestructuración del plantel, la búsqueda de identidad institucional y un mercado de pases que se acerca, la elección del DT y del manager se vuelve determinante.

LEER MÁS: Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Cada lista llega con nombres, proyectos y perfiles distintos. La pelota, ahora, queda en manos de los socios, quienes deberán elegir el rumbo institucional el próximo 30 de noviembre.

Colón elecciones Director Deportivo
Noticias relacionadas
José Vignatti será candidato en la lista Tradición Sabalera, pero en otro cargo.

La jugada de Tradición Sabalera para que Vignatti sea candidato

colon entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibicion en fifa

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

cruce caliente en colon: german lerche cargo con todo contra jose alonso

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

elecciones en colon: este lunes se define la etapa clave tras las impugnaciones

Elecciones en Colón: este lunes se define la etapa clave tras las impugnaciones

Lo último

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Último Momento
Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Ovación
Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus