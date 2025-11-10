Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

En esta instancia, de la que participan casi 43.000 santafesinos, se otorgan 300 créditos, que se suman a los 4.958 ya entregados desde agosto de 2024.

Se llevó a cab o este lunes en la Sala de Lotería Provincial de la ciudad de Santa Fe la primera etapa del 16° sorteo de los Créditos Nido - que impulsan el Gobierno Provincial y el Banco Municipal de Rosario- con los inscriptos en los departamentos La Capital y Rosario. Este martes 11, en tanto, se completará la instancia con los 17 departamentos restantes. De esta nueva entrega participan 42.957 santafesinos y santafesinas y se sortean 300 créditos nuevos que se suman a los 4.958 ya otorgados. Los resultados pueden consultarse ingresando a www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios

Durante el desarrollo del acto, el director provincial de Intervención de Hábitat, Ramsés Medina, destacó “esta política pública del Gobierno de la Provincia de Santa Fe para el acceso a la vivienda, tanto para la compra como para construcción y refacciones”, y mencionó que “mes a mes se incrementa el número de santafesinos para ser beneficiarios del crédito. Este mes tenemos 1.000 inscriptos más que en octubre: en el concierto de los créditos hipotecarios de la Argentina, este es el más importante y el más beneficioso por tener la tasa más baja”.

Asimismo, el funcionario adelantó que “el sorteo N° 17 se realizará el miércoles 10 de diciembre. Para participar, los interesados deben acceder al link del Gobierno de la Provincia www.santafe.gob.ar, ingresar a Nido, y la inscripción es muy sencilla, incluso tienen un simulador de crédito: de acuerdo al monto que precisen, van a saber el monto de la cuota. En ese link está toda la información”; y recordó que “quienes estén inscriptos y no salieron sorteados, permanecen inscriptos y no necesitan inscribirse mes a mes”.

Este martes se completará el sorteo del mes de noviembre con los créditos que se distribuirán entre los departamentos Garay, 9 de Julio, Belgrano, San Cristóbal, San Javier, Vera, Caseros, Iriondo, San Jerónimo, San Justo, Constitución, San Martín, Las Colonias, General López, San Lorenzo, Castellanos y General Obligado. El sorteo se realizará desde las 7 y será transmitido por el canal de Youtube del Gobierno de la Provincia.

Inscripción siempre abierta

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

La tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

