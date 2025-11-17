Uno Santa Fe | Santa Fe | mujeres

Desmantelan la cárcel de mujeres más antigua de Santa Fe: las reclusas serán trasladadas al nuevo penal de Recreo

La Unidad N°4 del barrio Sur, en funcionamiento desde 1929, será clausurada debido a su deterioro. Mudarán a las internas al moderno complejo que se construye en Recreo y que contará con 139 celdas y pabellones para madres.

17 de noviembre 2025 · 20:44hs
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe tomó la decisión estratégica de trasladar a todas las internas alojadas actualmente en el Instituto de Recuperación de Mujeres, Unidad N° 4, de la capital provincial.

El destino de la población carcelaria femenina será la nueva Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, un complejo de alta seguridad y diseño moderno cuya finalización se proyecta para mayo de 2026.

El fin de una cárcel centenaria

La medida obedece al estado de deterioro de la Unidad N°4, ubicada en el corazón de barrio Sur. El edificio, cuya construcción se remonta a 1922 y está operativo desde 1929, quedó obsoleto y ya no reúne las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y habitabilidad de la población penitenciaria. Su clausura representa el cierre de una larga etapa en la historia carcelaria santafesina.

Detalles del nuevo complejo en Recreo

La Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo es un proyecto ambicioso con un presupuesto oficial que supera los $43.037 millones y una superficie total de 12.280 metros cuadrados. El complejo, que actualmente presenta un avance del 60%, tendrá capacidad total para alojar a 880 reclusos.

El diseño incluye dos minipenales para hombres (con 168 celdas cada uno) y la Subunidad 1, destinada exclusivamente a mujeres. Este sector contará con 139 celdas y áreas funcionales específicas para las necesidades de las internas, como: espacios de ingreso y registración, aáeas de educación y capacitación, un sector de salud completo y pabellones especiales para madres con hijos.

Todos los módulos del nuevo complejo estarán equipados con servicios básicos mejorados, incluyendo calefacción, aire acondicionado, sanitarios antivandálicos, sistemas de detección y extinción de incendios, y la incorporación de termotanques solares para optimizar la eficiencia energética de las instalaciones.

