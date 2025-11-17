Uno Santa Fe | Unión | Unión

Colazo sacó pecho en Unión: "Sabemos que todo depende de nosotros"

El atacante de Unión, Agustín Colazo, hizo un balance de la igualdad ante Belgrano y remarcó que ahora se busca el "cuarto objetivo"

17 de noviembre 2025
Agustín Colazo analizó este lunes el empate 0-0 entre Unión y Belgrano en Córdoba resultado que, más allá de la falta de eficacia, les permitió cerrar la fase regular en el segundo puesto de la Zona A y garantizar que el mano a mano se juegue en el 15 de Abril.

• LEER MÁS: El VAR impidió el triunfo de Unión ante Belgrano, pero igual hizo negocio y aseguró la localía

“Fue un partido muy parejo. Un primer tiempo muy duro por el calor, pero tuvimos el empate que nos sirvió”, expresó el volante, destacando lo desgastante que fue el desarrollo del encuentro.

• LEER MÁS: Madelón: "Este Unión sabe lo que quiere, juega con el corazón y tiene pertenencia"

Colazo, objetivo a objetivo en Unión

Colazo reconoció que al Tatengue le faltó claridad para generar peligro en las transiciones ofensivas: “No llegamos lúcidos al área en las contras. Pero nos alcanzó el empate para el objetivo”. En esa línea, remarcó la importancia de la campaña y de cómo el equipo fue cumpliendo etapas: “Primero era salvarnos, luego clasificar y ahora asegurar la localía”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate frente a Belgrano

Desde lo personal, el mediocampista atraviesa un buen momento futbolístico y así lo reflejó: “Me siento con confianza. Leo (Madelón) me dio la chance de jugar y seguridad, por lo que supe aprovecharla”. Además, destacó el ambiente interno que potenciaron los resultados: “Hay una competencia muy buena y tengo la chance de jugar. Sabemos que todo depende de nosotros”.

