Estigarribia se la juega en Unión: "Para ser campeón hay que ganarles a todos"

El delantero de Unión, Marcelo Estigarria, se fue con bronca por el gol anulado ante Belgrano y fue contundente respecto a lo que viene

17 de noviembre 2025 · 20:25hs
Estigarribia se la juega en Unión: Para ser campeón hay que ganarles a todos

Luego del empate 0-0 ante Belgrano en Córdoba, Unión cerró la fase regular como segundo de la Zona A y se garantizó definir en casa en el mano a mano. Marcelo Estigarribia analizó el partido, celebró el objetivo cumplido, pero no ocultó su fastidio por el gol anulado a Diego Díaz en el final.

• LEER MÁS: El VAR impidió el triunfo de Unión ante Belgrano, pero igual hizo negocio y aseguró la localía

Faltó que la moneda caiga de nuestro lado en la última decisión, pero no se dio. Nos vamos tranquilos por hacer las cosas bien y quedar segundos. Logramos lo que queríamos, que era asegurar la localía”, expresó el delantero, todavía caliente por la jugada polémica.

• LEER MÁS: Madelón: "Este Unión sabe lo que quiere, juega con el corazón y tiene pertenencia"

La acción del final dejó al delantero con una mezcla de impotencia y frustración: “Me voy con mucha bronca por el gol que nos anulan. La vi, así que no digo nada. Pero justo me puse muy contento porque Diego volvía a marcar”. El tanto invalidado no solo hubiese significado el triunfo: “Eran tres puntos que nos servían también para el año que viene”, lamentó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990541701706821918&partner=&hide_thread=false

Estigarribia se la juega en Unión a pura confianza

En lo personal, el atacante reconoció sentirse cada vez mejor, después de un semestre atravesado por molestias físicas: “Me vengo sintiendo bien, haciendo un trabajo bueno en grupo y el dolor va pasando. Uno tiene que aprovechar los minutos que le tocan”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate frente a Belgrano

Pensando en los playoffs, Chelo fue contundente: “Siempre se mira a los rivales, pero para ser campeón hay que ganarles a todos. Hay que hacer buenos partidos. Este encuentro nos deja cosas para corregir. Después habrá que estar en todos los detalles. Podemos definir de local y ojalá podamos aprovecharlo”.

• LEER MÁS: Terminó la novela en Unión: Dómina se irá libre y ya tendría club en España

El entrerriano también repasó cómo cambió el panorama del equipo respecto al inicio del año: “Lo del primer semestre es historia. Me tocó hablar mucho cuando no iban bien las cosas y era cuestión de esperar, que este plantel iba a arrancar. El tiempo me dio la razón. Tenemos un gran grupo más allá de quién juegue”.

• LEER MÁS: Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Con la localía asegurada y un rendimiento en ascenso, Estigarribia cerró con un deseo claro: “Ojalá tengamos una linda semana para preparar este partido que viene”.

Unión Marcelo Estigarribia Belgrano
