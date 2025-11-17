Estigarribia se la juega en Unión: "Para ser campeón hay que ganarles a todos"

El delantero de Unión, Marcelo Estigarria, se fue con bronca por el gol anulado ante Belgrano y fue contundente respecto a lo que viene

Luego del empate 0-0 ante Belgrano en Córdoba, Unión cerró la fase regular como segundo de la Zona A y se garantizó definir en casa en el mano a mano. Marcelo Estigarribia analizó el partido, celebró el objetivo cumplido, pero no ocultó su fastidio por el gol anulado a Diego Díaz en el final.

“Faltó que la moneda caiga de nuestro lado en la última decisión, pero no se dio. Nos vamos tranquilos por hacer las cosas bien y quedar segundos. Logramos lo que queríamos, que era asegurar la localía”, expresó el delantero, todavía caliente por la jugada polémica.

La acción del final dejó al delantero con una mezcla de impotencia y frustración: “Me voy con mucha bronca por el gol que nos anulan. La vi, así que no digo nada. Pero justo me puse muy contento porque Diego volvía a marcar”. El tanto invalidado no solo hubiese significado el triunfo: “Eran tres puntos que nos servían también para el año que viene”, lamentó.

Estigarribia se la juega en Unión a pura confianza

En lo personal, el atacante reconoció sentirse cada vez mejor, después de un semestre atravesado por molestias físicas: “Me vengo sintiendo bien, haciendo un trabajo bueno en grupo y el dolor va pasando. Uno tiene que aprovechar los minutos que le tocan”.

Pensando en los playoffs, Chelo fue contundente: “Siempre se mira a los rivales, pero para ser campeón hay que ganarles a todos. Hay que hacer buenos partidos. Este encuentro nos deja cosas para corregir. Después habrá que estar en todos los detalles. Podemos definir de local y ojalá podamos aprovecharlo”.

El entrerriano también repasó cómo cambió el panorama del equipo respecto al inicio del año: “Lo del primer semestre es historia. Me tocó hablar mucho cuando no iban bien las cosas y era cuestión de esperar, que este plantel iba a arrancar. El tiempo me dio la razón. Tenemos un gran grupo más allá de quién juegue”.

Con la localía asegurada y un rendimiento en ascenso, Estigarribia cerró con un deseo claro: “Ojalá tengamos una linda semana para preparar este partido que viene”.