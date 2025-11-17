Fragapane volvió a ser titular en Unión: "Se viene una final y estamos preparados"

Tras el 0-0 ante Belgrano que le permitió a Unión asegurarse la localía en los playoffs, Franco Fragapane destacó el momento del equipo

Tras el 0-0 de este lunes en Córdoba ante Belgrano por la fecha 16 de la zona A del Clausura , resultado que le permitió a Unión asegurarse la localía en los playoffs, el extremo Franco Fragapane analizó el partido y destacó el momento del equipo.

El delantero reconoció en charla con Sol 91.5 que se trató de un compromiso exigente: “Fue un partido duro. Sabíamos que ellos tenían que ganar e iban a salir con todo. Tuvimos las situaciones y nos pudimos aprovechar. Por suerte clasificamos con localía”, celebró.

En lo personal, se refirió a la chance de volver a ser titular tras varios encuentros: “Me estoy sintiendo bien, con la confianza del técnico y del equipo”.

Fragapane también resaltó la campaña en la fase regular: “Hicimos un campeonato muy bueno, peleando en los primeros lugares. Ahora sabemos que se viene una final y estamos preparados y con mucha confianza”.

De cara a lo que viene, pidió mantener la calma: “Hay que ir paso a paso. Se viene un partido complejo, pero estamos bien”.

Por último, analizó con autocrítica el desarrollo del juego ante el Pirata: “Estuvimos un poco imprecisos en las contras, pero son cosas que pasan. No se nos dio”.