Fragapane volvió a ser titular en Unión: "Se viene una final y estamos preparados"

Tras el 0-0 ante Belgrano que le permitió a Unión asegurarse la localía en los playoffs, Franco Fragapane destacó el momento del equipo

17 de noviembre 2025 · 20:45hs
Fragapane volvió a ser titular en Unión: Se viene una final y estamos preparados

Tras el 0-0 de este lunes en Córdoba ante Belgrano por la fecha 16 de la zona A del Clausura, resultado que le permitió a Unión asegurarse la localía en los playoffs, el extremo Franco Fragapane analizó el partido y destacó el momento del equipo.

El delantero reconoció en charla con Sol 91.5 que se trató de un compromiso exigente: “Fue un partido duro. Sabíamos que ellos tenían que ganar e iban a salir con todo. Tuvimos las situaciones y nos pudimos aprovechar. Por suerte clasificamos con localía”, celebró.

En lo personal, se refirió a la chance de volver a ser titular tras varios encuentros: “Me estoy sintiendo bien, con la confianza del técnico y del equipo”.

Fragapane también resaltó la campaña en la fase regular: “Hicimos un campeonato muy bueno, peleando en los primeros lugares. Ahora sabemos que se viene una final y estamos preparados y con mucha confianza”.

Fragapane ya palpit&oacute; el inicio de los playoffs en Uni&oacute;n.

Fragapane ya palpitó el inicio de los playoffs en Unión.

De cara a lo que viene, pidió mantener la calma: “Hay que ir paso a paso. Se viene un partido complejo, pero estamos bien”.

Por último, analizó con autocrítica el desarrollo del juego ante el Pirata: “Estuvimos un poco imprecisos en las contras, pero son cosas que pasan. No se nos dio”.

El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

Lamentable: Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka

Tras el escándalo en Barracas, Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

Lamentable: Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka

Tras el escándalo en Barracas, Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Independiente Rivadavia se despidió del Clausura con un triunfo ante Defensa

Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Estigarribia se la juega en Unión: "Para ser campeón hay que ganarles a todos"

Colazo sacó pecho en Unión: "Sabemos que todo depende de nosotros"

Fragapane volvió a ser titular en Unión: "Se viene una final y estamos preparados"

Terminó la novela en Unión: Dómina se irá libre y ya tendría club en España

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus