Santa Fe bajo alerta: tormentas fuertes con ráfagas y posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta a corto plazo para Santa Fe por tormentas fuertes y ráfagas de viento.

El SMN indicó que las zonas de Garay y La Capital en Santa Fe se encuentran bajo alerta por fenómenos meteorológicos detectados mediante radares , incluyendo viento intenso y posibles tormentas .

La advertencia también alcanza a varias localidades de Entre Ríos , como Diamante, Gualeguay, La Paz, Nogoyá, Paraná, Tala, Victoria y Villaguay.

La alerta se emitió a las 19:01 horas del 11 de octubre de 2025 y se mantendrá vigente por dos horas. Las autoridades locales instan a la población a seguir las actualizaciones del SMN y adoptar las precauciones necesarias para protegerse durante los fenómenos.

Entre las medidas de protección sugeridas se destacan: