El SMN indicó que las zonas de Garay y La Capital en Santa Fe se encuentran bajo alerta por fenómenos meteorológicos detectados mediante radares, incluyendo viento intenso y posibles tormentas.
Santa Fe bajo alerta: tormentas fuertes con ráfagas y posible caída de granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta a corto plazo para Santa Fe por tormentas fuertes y ráfagas de viento.
La advertencia también alcanza a varias localidades de Entre Ríos, como Diamante, Gualeguay, La Paz, Nogoyá, Paraná, Tala, Victoria y Villaguay.
La alerta se emitió a las 19:01 horas del 11 de octubre de 2025 y se mantendrá vigente por dos horas. Las autoridades locales instan a la población a seguir las actualizaciones del SMN y adoptar las precauciones necesarias para protegerse durante los fenómenos.
Entre las medidas de protección sugeridas se destacan:
-
Asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento.
Mantenerse alejado de árboles y artefactos eléctricos, evitando el uso de teléfonos con cable.
Permanecer en construcciones cerradas, como casas, escuelas o edificios públicos.
Evitar actividades al aire libre y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.