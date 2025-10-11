Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

Santa Fe bajo alerta: tormentas fuertes con ráfagas y posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta a corto plazo para Santa Fe por tormentas fuertes y ráfagas de viento.

11 de octubre 2025 · 19:20hs
Santa Fe bajo alerta: tormentas fuertes con ráfagas y posible caída de granizo

El SMN indicó que las zonas de Garay y La Capital en Santa Fe se encuentran bajo alerta por fenómenos meteorológicos detectados mediante radares, incluyendo viento intenso y posibles tormentas.

La advertencia también alcanza a varias localidades de Entre Ríos, como Diamante, Gualeguay, La Paz, Nogoyá, Paraná, Tala, Victoria y Villaguay.

La alerta se emitió a las 19:01 horas del 11 de octubre de 2025 y se mantendrá vigente por dos horas. Las autoridades locales instan a la población a seguir las actualizaciones del SMN y adoptar las precauciones necesarias para protegerse durante los fenómenos.

Entre las medidas de protección sugeridas se destacan:

  • Asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento.

  • Mantenerse alejado de árboles y artefactos eléctricos, evitando el uso de teléfonos con cable.

  • Permanecer en construcciones cerradas, como casas, escuelas o edificios públicos.

  • Evitar actividades al aire libre y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

alerta Santa Fe Granizo
Noticias relacionadas
Timbó: cómo funcionará la plataforma digital obligatoria para todos los trámites provinciales en Santa Fe

Chau papel: cómo funciona Timbó, la plataforma digital que será obligatoria para todos los trámites en Santa Fe

La bacteria buena desarrollada en Santa Fe que puede evitar pérdidas en la industria ganadera

La "bacteria buena" desarrollada en Santa Fe que puede evitar pérdidas en la industria ganadera

Femicidio. En octubre de 2020 María Florencia Gómez Pouillastrou fue asesinada y abandonada en un camino rural al sur de San Jorge.

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

Blindaje contra la crecida. El terraplén Garello presenta un avance de obra del 74 por ciento.

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa "más complicada"

Lo último

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Último Momento
Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres santafesinas

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres santafesinas

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Ovación
¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Talleres derrotó sobre la hora a Gimnasia (LP) de visitante y toma aire en el descenso

Talleres derrotó sobre la hora a Gimnasia (LP) de visitante y toma aire en el descenso

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos