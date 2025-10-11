Uno Santa Fe | Santa Fe | Recompensa

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

El gobierno santafesino busca datos que sirvan para dilucidar el asesinato de María Florencia Gómez, ocurrido en octubre de 2020

11 de octubre 2025 · 15:25hs
Femicidio. En octubre de 2020 María Florencia Gómez Pouillastrou fue asesinada y abandonada en un camino rural al sur de San Jorge.

El Gobierno de Santa Fe ofrecerá una recompensa de 16 millones de pesos a quien brinde información veraz que permita esclarecer el femicidio ocurrido en San Jorge el 12 de octubre del 2020. Ese día María Florencia Gómez Pouillastrou, de 34 años, fue asesinada y abandonada en un camino rural al sur de San Jorge.

La recompensa será implementada con el objetivo de incentivar testimonios que ayuden a avanzar con las investigaciones. Quienes tengan información que pueda ayudar a esclarecer el crimen pueden contactarse al 911 o vía mail con la Fiscalía a [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] o [email protected] .

Con esta iniciativa las autoridades provinciales buscan motivar a testigos o personas con conocimiento del hecho a brindar información y de esta manera colaborar con la familia en la búsqueda de Justicia. Desde la provincia aclararon que garantizan "la estricta confidencialidad de los datos", tal como se hizo en la totalidad de las recompensas que se pagaron hasta ahora.

LEER MÁS: A dos años del femicidio de Florencia Gómez no hay detenidos, ni pistas

El femicidio de María Florencia

María Florencia Gómez vivía en San Jorge, tenía 34 años, era mamá de dos hijas y militante feminista. Después del mediodía del lunes 12 de octubre de 2020 dejó a sus hijas de 1 y 4 años al cuidado de su expareja y salió a caminar como lo hacía habitualmente. Alrededor de las 16 fue hallada muerta por dos jóvenes que cazaban en un cañaveral ubicado a 1.200 metros al sudeste de la planta urbana. Tenía un fuerte golpe en la cabeza que se presume fue realizado con un objeto contundente.

Recompensa Femicidio San Jorge
