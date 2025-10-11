Chau papel: cómo funciona Timbó, la plataforma digital que será obligatoria para todos los trámites en Santa Fe

A partir del 1º de julio de 2026, todos los trámites provinciales deberán realizarse de manera digital a través de la plataforma Timbó. Cada ciudadano deberá contar con su ID Ciudadana para acceder al sistema.

Con el objetivo de digitalizar la totalidad de la administración pública provincial , el gobierno de Santa Fe estableció mediante el decreto 2518/25 que a partir de julio de 2026 todos los expedientes y gestiones administrativas deberán tramitarse exclusivamente por la plataforma digital Timbó , dejando atrás el formato papel.

Actualmente, la plataforma ya se encuentra en funcionamiento y permite realizar 117 trámites de manera virtual , dentro de un ecosistema que ya cuenta con 22.803 expedientes electrónicos . Según indicaron desde el gobierno, la adopción de los expedientes digitales ha ido en aumento: en julio , representaban el 11% de todos los trámites provinciales, y para septiembre ese porcentaje subió a casi el 20% .

Qué es Timbó

La plataforma Timbó es un sistema integral de aplicaciones desarrollado por el gobierno santafesino con el objetivo de gestionar de forma electrónica todos los procedimientos administrativos. Esto incluye la creación de expedientes digitales, la firma electrónica de documentos oficiales y la atención virtual de los ciudadanos.

Adiós al papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Además de las funciones básicas, Timbó incorpora módulos de producción de documentos, comunicaciones oficiales y atención virtual, con otras herramientas en desarrollo. A partir del 1º de julio de 2026, todos los organismos provinciales deberán garantizar que sus trámites se realicen únicamente de manera digital, quedando prohibida la presentación en papel.

Los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma utilizando su ID Ciudadana, que puede crearse a través de los datos registrados en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) o Mi Argentina.

Cómo habilitar la ID Ciudadana

La ID Ciudadana es el sistema de identificación digital del gobierno provincial, que permite a los usuarios acceder a distintos servicios y sistemas informáticos de manera segura.

Para habilitarla, el ciudadano debe contar con su documento de identidad y un dispositivo con conexión a internet. El trámite es gratuito y, al finalizar, se envía un correo electrónico de confirmación, que debe validarse dentro de las 24 horas; de lo contrario, será necesario repetir el registro.

Una vez registrado, el usuario obtiene un usuario y contraseña únicos, que permiten acceder a diversos servicios digitales de la provincia, como portales de autogestión, turnos o el Boleto Educativo Gratuito, entre otros.