Uno Santa Fe | Santa Fe | Timbó

Chau papel: cómo funciona Timbó, la plataforma digital que será obligatoria para todos los trámites en Santa Fe

A partir del 1º de julio de 2026, todos los trámites provinciales deberán realizarse de manera digital a través de la plataforma Timbó. Cada ciudadano deberá contar con su ID Ciudadana para acceder al sistema.

11 de octubre 2025 · 16:56hs
Timbó: cómo funcionará la plataforma digital obligatoria para todos los trámites provinciales en Santa Fe

Timbó: cómo funcionará la plataforma digital obligatoria para todos los trámites provinciales en Santa Fe

Con el objetivo de digitalizar la totalidad de la administración pública provincial, el gobierno de Santa Fe estableció mediante el decreto 2518/25 que a partir de julio de 2026 todos los expedientes y gestiones administrativas deberán tramitarse exclusivamente por la plataforma digital Timbó, dejando atrás el formato papel.

Actualmente, la plataforma ya se encuentra en funcionamiento y permite realizar 117 trámites de manera virtual, dentro de un ecosistema que ya cuenta con 22.803 expedientes electrónicos. Según indicaron desde el gobierno, la adopción de los expedientes digitales ha ido en aumento: en julio, representaban el 11% de todos los trámites provinciales, y para septiembre ese porcentaje subió a casi el 20%.

Qué es Timbó

La plataforma Timbó es un sistema integral de aplicaciones desarrollado por el gobierno santafesino con el objetivo de gestionar de forma electrónica todos los procedimientos administrativos. Esto incluye la creación de expedientes digitales, la firma electrónica de documentos oficiales y la atención virtual de los ciudadanos.

Adiós al papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Además de las funciones básicas, Timbó incorpora módulos de producción de documentos, comunicaciones oficiales y atención virtual, con otras herramientas en desarrollo. A partir del 1º de julio de 2026, todos los organismos provinciales deberán garantizar que sus trámites se realicen únicamente de manera digital, quedando prohibida la presentación en papel.

Los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma utilizando su ID Ciudadana, que puede crearse a través de los datos registrados en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) o Mi Argentina.

Cómo habilitar la ID Ciudadana

La ID Ciudadana es el sistema de identificación digital del gobierno provincial, que permite a los usuarios acceder a distintos servicios y sistemas informáticos de manera segura.

Para habilitarla, el ciudadano debe contar con su documento de identidad y un dispositivo con conexión a internet. El trámite es gratuito y, al finalizar, se envía un correo electrónico de confirmación, que debe validarse dentro de las 24 horas; de lo contrario, será necesario repetir el registro.

Una vez registrado, el usuario obtiene un usuario y contraseña únicos, que permiten acceder a diversos servicios digitales de la provincia, como portales de autogestión, turnos o el Boleto Educativo Gratuito, entre otros.

Timbó plataforma digital trámites
Noticias relacionadas
Comisión especial investigadora de la tragedia por el fentanilo contaminado

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora del Congreso llegaría a Santa Fe para escuchar a familiares de víctimas

La bacteria buena desarrollada en Santa Fe que puede evitar pérdidas en la industria ganadera

La "bacteria buena" desarrollada en Santa Fe que puede evitar pérdidas en la industria ganadera

Femicidio. En octubre de 2020 María Florencia Gómez Pouillastrou fue asesinada y abandonada en un camino rural al sur de San Jorge.

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

Blindaje contra la crecida. El terraplén Garello presenta un avance de obra del 74 por ciento.

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa "más complicada"

Lo último

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Último Momento
Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres santafesinas

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres santafesinas

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Ovación
¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Talleres derrotó sobre la hora a Gimnasia (LP) de visitante y toma aire en el descenso

Talleres derrotó sobre la hora a Gimnasia (LP) de visitante y toma aire en el descenso

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos