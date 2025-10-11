Uno Santa Fe | Santa Fe | terraplén

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa "más complicada"

La obra consiste en evitar que los ríos Colastiné y Ubajay erosionen y desgasten la defensa poniendo en peligro a toda la población de Colastiné Norte.

11 de octubre 2025 · 11:42hs
Blindaje contra la crecida. El terraplén Garello presenta un avance de obra del 74 por ciento.

La vicegobernadora de la Provincia, Gisela Scaglia, y el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, recorrieron las obras que se llevan a cabo en el Terraplén Garello, ubicado en Colastiné Norte y que requieren una inversión superior a los $16.000 millones

Los trabajos contemplan la reconstitución del talud húmedo y la protección del lecho, con una manta de bloques de hormigón adheridos a una manta geotextil, pensada para frenar las crecidas del río Colastiné.

Defensa del Gran Santa Fe

En la recorrida, Scaglia destacó “la importancia de esta obra para la defensa del Gran Santa Fe. Nos importa mucho porque estamos resguardando a toda la zona de Colastiné de las inundaciones con una defensa como se necesita. Es la primera vez que hay un terraplén de estas características. Es una obra de ingeniería muy importante, cada una de las mantas de cemento fue colocada por buzos especializados por debajo del río para sostener en caso que haya una inundación. En esta área sobre el río Colastiné hay mucha prepotencia del agua, por eso el terraplén se construyó acá”.

“Esta obra fue muy esperada por los vecinos. Históricamente había un reclamo en toda esta zona por esta obra. Nos alegra ser el gobierno que la puede hacer, concretar y, por sobre todas las cosas, saber que estamos previniendo. No sabemos si nos va a tocar, ojalá nunca tengamos que usarlo ni que tenga que ser una necesidad. Pero tenemos que estar preparados y estamos haciendo muchas obras en materias hídricas en la Provincia, para que haya defensas, contenciones y un manejo del agua que pueda dar tranquilidad a las familias”, finalizó la vicegobernadora.

Avance de obra

Por su parte, Enrico explicó que “la obra consiste en evitar que el río Colastiné y el río Ubajay erosionen y desgasten esta zona y ponga en peligro a toda la población que vive aquí. Por este motivo, el Gobierno de Santa Fe construyó una obra de protección levantando la tierra. Eso se coronó con una manta geotextil por debajo y bloques de cemento por arriba para evitar que el agua erosione”.

Actualmente la obra presenta un “74% de avance. Falta llegar al punto más complicado, que es la toma de agua de Aguas Santafesinas S A (ASSA). Originalmente la idea era quitarla pero por necesidades operativas de ASSA, tenemos que mantenerla”, concluyó el ministro de Obras Públicas.

El Terraplén Garello forma parte de las obras que el Gobierno de la provincia está ejecutando en el Área Metropolitana de la ciudad de Santa Fe para reforzar el sistema de defensas. Tiene como objetivo proteger de la erosión fluvial el terraplén de defensa. Una vez conformado el terraplén, el talud húmedo fue cubierto con una manta de bloques de hormigón adheridos a una manta geotextil que cumple la función de evitar que tanto la corriente como el oleaje se lleve el suelo que conforma el terraplén. Las mantas ocupan una extensión aproximada de 17.500 metros cuadrados y, adicionalmente, se construyó un muro colado de hormigón de 100 metros de extensión y una viga de anclaje de las mantas.

terraplén Garello obra Colastiné Norte
