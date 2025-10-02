Uno Santa Fe | Ovación | Rossi

Sin chances en Argentina: ¿Agustín Rossi analiza jugar para otra Selección?

Agustín Rossi la rompe en Flamengo, pero aún no entra en el radar de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, por lo que muchos lo pibe para Brasil

2 de octubre 2025 · 15:27hs
Sin chances en Argentina: ¿Agustín Rossi analiza jugar para otra Selección?

Agustín Rossi está teniendo un presente espectacular en Flamengo: lidera el Brasileirao y disputará las semifinales de la Copa Libertadores frente a Racing. Para colmo, viene de atajar dos penales en la definición con Estudiantes y el último fin de semana atajó otro más de un particular modo (por increíble que parezca, lo atajó sentado).

El ex-Boca fue considerado en la Selección Argentina, pero a pesar de que Jorge Sampaoli lo incluyó en la lista preliminar del Mundial de Rusia y que Lionel Scaloni lo citó para entrenar y en partidos previos al Mundial de Qatar como arquero de apoyo, nunca debutó con la Albiceleste.

Ahora se le abren nuevas puertas y el sueño de disputar la Copa Mundial de Fútbol 2026 está más vigente que nunca.

Agustín Rossi y la posibilidad de jugar el Mundial

En los últimos días Emerson Leão, histórico arquero campeón del mundo en 1970 y referente de la selección de Brasil, criticó a Carlo Ancelotti y llenó de elogios a Agustín Rossi sugiriendo que Lionel Scaloni lo debería tener en cuenta para el próximo Mundial.

Sin embargo, trascendió que los planes del arquero argentino serían diferentes porque se cansó de esperar que sea considerado como uno de los tres arqueros que pueden llegar a defender los colores del equipo campeón del mundo. Según informó el portal Globo Esporte, el arquero llegó a Flamengo en 2023 y tiene contrato hasta 2027, pero buscará extender su vínculo con una mejora salarial ya que se ha transformado en un pilar del equipo brasilero.

Es así que inició los trámites para que le concedan la ciudadanía brasilera y el sitio informó: "El hecho de que sea recomendado por su capacidad profesional, así como por sus raíces familiares en el sur del país, ayudaría al portero a reducir el período estipulado de residencia permanente en Brasil".

Aunque por el momento no ha sido considerado por Carlo Ancelotti, quizás, ya con la ciudadanía puede convertirse en una de las opciones para defender el arco de la Verdeamarela.

El ranking que tiene a Rossi como protagonista

En el último tiempo el arquero argentino tomó mayor relevancia porque viene de una seguidilla de tres penales atajados, dos por la Copa Libertadores y uno por el Brasileirao. Con 30 años logró una estabilidad que no supo encontrar en Boca donde se fue por la puerta chica ya que la dirigencia de Román Riquelme decidió no renovarle.

Ahora está en un ranking muy especial ya que es el segundo argentino en actividad en atajar más penales, lugar que comparte con otro jugador que está siendo menospreciado por el Xeneize: Sergio Romero.

Franco Armani: 34 penales.

Sergio Romero y Agustín Rossi: 29 penales.

Roberto Abbondancieri: 26 penales.

Emiliano Martínez: 18 penales.

Rossi Flamengo Selección Argentina
Noticias relacionadas
huracan, al borde del colapso tras ser inhibido por fifa ante las deudas

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

messi confirmo que hara una gira por india y causo una revolucion

Messi confirmó que hará una gira por India y causó una revolución

gimnasia (lp) explico por que su presidente fue visto en el hipodromo tras ser inhibido

Gimnasia (LP) explicó por qué su presidente fue visto en el Hipódromo tras ser inhibido

el programa raices asb llega a san carlos para su octava edicion

El programa Raíces ASB llega a San Carlos para su octava edición

Lo último

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Último Momento
Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Ovación
Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario