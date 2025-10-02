Uno Santa Fe | Unión | Unión

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

En Perú comenzó a circular con fuerza una versión que Adrián Balboa estaría en la mira de Alianza Lima y rápidamente despertó el interés de Unión

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2025 · 15:07hs
Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

El nombre de Adrián Balboa ya instaló con fuerza pese a que todavía falta mucho para que se abra el mercado de pases en los diferentes países de Sudamérica. En los últimos días, medios de Perú comenzaron a informar que Alianza Lima tendría el objetivo de repatriar al delantero, pieza de recambio en Racing. Unión quedó alerta.

• LEER MÁS: En Unión se corta la racha del equipo que sale de memoria

El interés no es menor y creen que Rocky puede ser una alternativa válida para mantener jerarquía en ofensiva y por eso ya habría sondeos. El futbolista dejó un buen recuerdo y en distintas notas reconoció que le gustaría regresar en algún momento.

• LEER MÁS: La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

Sin embargo, el gran condicionante es su contrato vigente con Racing, que se extiende por dos temporadas más. Cualquier negociación dependerá de lo que la Academia considere oportuno en cuanto a lo económico y ahí aparece un detalle que en Unión siguen con suma atención, ya que posee el 20% de la ficha.

image
Uni&oacute;n se pone alerta ante el presunto sondeo de Alianza Lima por Balboa.

Unión se pone alerta ante el presunto sondeo de Alianza Lima por Balboa.

Unión, atento a los rumores de Perú por Balboa

Esto significa que, en caso de que se concrete una venta, los Rojiblancos podrían recibir un ingreso clave. Por eso, más allá de que hoy Balboa no parece tener resuelto su futuro inmediato, cada rumor que lo acerca a Alianza Lima genera expectativa en Santa Fe. En el campamento rojiblanco saben que Rocky es hoy una pieza secundaria en Racing, lo que podría abrir una puerta a una salida si el club argentino recibe una oferta tentadora.

• LEER MÁS: Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

La versión crece en Perú y la ilusión también se prende en Unión. ¿Será el momento en que el delantero vuelva a Lima y, de paso, le deje una sonrisa financiera al Tate?

Unión Alianza Lima Adrián Balboa
Noticias relacionadas
Unión se enfrenta este jueves a las 17 ante Flamengo.

Miralo en vivo: Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

union tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la liga nacional

Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

marcelo estigarribia, duda en union para jugar contra aldosivi

Marcelo Estigarribia, duda en Unión para jugar contra Aldosivi

con quien se estaria cruzando union en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del clausura

Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

Lo último

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Último Momento
Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Ovación
Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario