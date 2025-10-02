Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

En Perú comenzó a circular con fuerza una versión que Adrián Balboa estaría en la mira de Alianza Lima y rápidamente despertó el interés de Unión

El nombre de Adrián Balboa ya instaló con fuerza pese a que todavía falta mucho para que se abra el mercado de pases en los diferentes países de Sudamérica. En los últimos días, medios de Perú comenzaron a informar que Alianza Lima tendría el objetivo de repatriar al delantero, pieza de recambio en Racing . Unión quedó alerta.

El interés no es menor y creen que Rocky puede ser una alternativa válida para mantener jerarquía en ofensiva y por eso ya habría sondeos. El futbolista dejó un buen recuerdo y en distintas notas reconoció que le gustaría regresar en algún momento.

Sin embargo, el gran condicionante es su contrato vigente con Racing, que se extiende por dos temporadas más. Cualquier negociación dependerá de lo que la Academia considere oportuno en cuanto a lo económico y ahí aparece un detalle que en Unión siguen con suma atención, ya que posee el 20% de la ficha.

image Unión se pone alerta ante el presunto sondeo de Alianza Lima por Balboa.

Unión, atento a los rumores de Perú por Balboa

Esto significa que, en caso de que se concrete una venta, los Rojiblancos podrían recibir un ingreso clave. Por eso, más allá de que hoy Balboa no parece tener resuelto su futuro inmediato, cada rumor que lo acerca a Alianza Lima genera expectativa en Santa Fe. En el campamento rojiblanco saben que Rocky es hoy una pieza secundaria en Racing, lo que podría abrir una puerta a una salida si el club argentino recibe una oferta tentadora.

La versión crece en Perú y la ilusión también se prende en Unión. ¿Será el momento en que el delantero vuelva a Lima y, de paso, le deje una sonrisa financiera al Tate?