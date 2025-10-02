La Reserva de Unión visita a Central Córdoba con una novedad en el arco

Este jueves desde las 19, la Reserva de Unión jugará contra Central Córdoba y en el arco rojiblanco estará Federico Gomes Gerth

El equipo de Reserva de Unión dirigido por Nicolás Vazzoler jugará este jueves por la 12ª fecha del Torneo Proyección visitando desde las 19 a Central Córdoba.

Y la principal novedad que tendrá la formación rojiblanca está dada en el arco. Y es que por pedido de Leonardo Madelón, el arquero titular será Federico Gomes Gerth.

La intención del DT de Unión es observarlo en un partido oficial y es por eso que habló con Vazzoler para que lo incluya como titular, postergando a Mateo Raschia quien había atajado en el último cotejo ante Aldosivi.

Recordando que Gomes Gerth se incorporó a Unión en el último mercado de pases. El arquero de 21 años con pasado en Tigre y que también formó parte de la Selección Sub 20, Sub 17 y Sub 15 tendrá la chance de atajar por primera vez en el equipo de Reserva para sumar sus primeros minutos oficiales.