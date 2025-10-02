Uno Santa Fe | Unión | Unión

La Reserva de Unión visita a Central Córdoba con una novedad en el arco

Este jueves desde las 19, la Reserva de Unión jugará contra Central Córdoba y en el arco rojiblanco estará Federico Gomes Gerth

2 de octubre 2025 · 10:41hs
La Reserva de Unión juega este jueves ante Central Córdoba.

El equipo de Reserva de Unión dirigido por Nicolás Vazzoler jugará este jueves por la 12ª fecha del Torneo Proyección visitando desde las 19 a Central Córdoba.

Gomes Gerth será titular en el equipo de Reserva de Unión

Y la principal novedad que tendrá la formación rojiblanca está dada en el arco. Y es que por pedido de Leonardo Madelón, el arquero titular será Federico Gomes Gerth.

La intención del DT de Unión es observarlo en un partido oficial y es por eso que habló con Vazzoler para que lo incluya como titular, postergando a Mateo Raschia quien había atajado en el último cotejo ante Aldosivi.

Recordando que Gomes Gerth se incorporó a Unión en el último mercado de pases. El arquero de 21 años con pasado en Tigre y que también formó parte de la Selección Sub 20, Sub 17 y Sub 15 tendrá la chance de atajar por primera vez en el equipo de Reserva para sumar sus primeros minutos oficiales.

