"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

2 de octubre 2025 · 13:11hs
Martina Strada, hermana de Damián, el joven asesinado en Laguna Paiva 

Después de la audiencia judicial que confirmó la prisión preventiva de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada en Laguna Paiva, la familia de la víctima expresó su postura ante la decisión judicial. Martina Strada, hermana de Damián, habló sobre sus sensaciones y expectativas frente al proceso.

“Estamos con una sensación bastante confusa. De verdad que tenemos mucha fe en que la justicia lo va a hacer justo y que ellos tengan la condena que necesitan. Lo bueno es que esta audiencia era para que queden presos durante toda la investigación que prosigue, y eso lo logramos”, manifestó en diálogo con Sol Play

La mujer aseguró que no tiene dudas sobre la culpabilidad de los imputados. “Los dos son culpables, de la manera que sea. Se están echando la culpa entre ellos, pero estaban los dos ahí en el acto. Tendrían que cumplir los dos lo mismo”, sostuvo.

Martina también recordó los consejos familiares hacia Damián para que se alejara de la pareja con la que mantenía una relación conflictiva. “Nosotros le hablábamos todos los días en la comida. Él no tenía vida, el celular sonaba todo el tiempo, no dormía. Le decíamos: ‘Dami, fijate dónde te estás metiendo’. Y él nos respondía que exagerábamos. Y pasó lo peor, de una manera que nunca imaginamos”, relató con dolor.

Respecto a las expectativas, la hermana de la víctima reclamó que los acusados reciban la pena máxima. “Yo quiero que ellos tengan su cadena perpetua, que no salgan más. Son muy jóvenes y pueden seguir haciendo maldad. Para mí esa gente no tiene más cura”, afirmó.

Uno de los elementos clave en la causa es el teléfono celular de la víctima, que fue recuperado recientemente. “El martes pasado se pudo recuperar el celu, es una clave bastante importante. Sé que lo resetearon de fábrica, y eso lleva un proceso, pero es fundamental para la investigación”, explicó.

