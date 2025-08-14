La Empresa Provincial de la Energía (EPE) oficializó la actualización de su cuadro tarifario en toda Santa Fe a partir de agosto de 2025. La medida impacta en los consumos registrados desde el 1° de este mes.
La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe
La actualización de tarifas eléctricas en la provincia responde a cambios en los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía. Entra en vigencia para consumos desde el 1° de agosto
La decisión, confirmada mediante la resolución N° 684, publicada esta semana, responde a la modificación de los precios mayoristas de energía eléctrica, potencia y transporte dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación para el trimestre agosto-octubre.
Cuánto aumenta la luz en Santa Fe y a quiénes afecta
Según el expediente, el ajuste traslada a las facturas el incremento en los costos de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). También incorpora la actualización mensual del Valor Agregado de Distribución (VAD) aprobada por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
El nuevo esquema
Nueve cuadros tarifarios
Residencial de altos ingresos (Nivel 1)
Residencial de ingresos medios (Nivel 3)
Residencial de menores ingresos (Nivel 2)
Segmentos específicos para zonas frías y localidades sin gas natural
Comercios, industrias y grandes demandas
Cuándo y dónde consultar las nuevas tarifas de la EPE
La suba rige para consumos desde el 1° de agosto de 2025 y está publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
La EPE informó que los valores completos de cada segmento pueden consultarse en su web oficial, en la solapa Tarifas.
Por qué sube la luz en Santa Fe en agosto 2025
Desde la empresa remarcaron que no se trata de un incremento provincial discrecional, sino de la aplicación obligatoria de los precios mayoristas y el esquema de segmentación definidos por la Nación, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332/2022.
