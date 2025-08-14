Uno Santa Fe | Santa Fe | tarifas

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

La actualización de tarifas eléctricas en la provincia responde a cambios en los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía. Entra en vigencia para consumos desde el 1° de agosto

14 de agosto 2025 · 09:09hs
Aumento de la luz en Santa Fe

gentileza

Aumento de la luz en Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) oficializó la actualización de su cuadro tarifario en toda Santa Fe a partir de agosto de 2025. La medida impacta en los consumos registrados desde el 1° de este mes.

La decisión, confirmada mediante la resolución N° 684, publicada esta semana, responde a la modificación de los precios mayoristas de energía eléctrica, potencia y transporte dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación para el trimestre agosto-octubre.

Cuánto aumenta la luz en Santa Fe y a quiénes afecta

Según el expediente, el ajuste traslada a las facturas el incremento en los costos de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). También incorpora la actualización mensual del Valor Agregado de Distribución (VAD) aprobada por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El nuevo esquema

Nueve cuadros tarifarios

Residencial de altos ingresos (Nivel 1)

Residencial de ingresos medios (Nivel 3)

Residencial de menores ingresos (Nivel 2)

Segmentos específicos para zonas frías y localidades sin gas natural

Comercios, industrias y grandes demandas

Cuándo y dónde consultar las nuevas tarifas de la EPE

La suba rige para consumos desde el 1° de agosto de 2025 y está publicada en el Boletín Oficial de la provincia.

La EPE informó que los valores completos de cada segmento pueden consultarse en su web oficial, en la solapa Tarifas.

Por qué sube la luz en Santa Fe en agosto 2025

Desde la empresa remarcaron que no se trata de un incremento provincial discrecional, sino de la aplicación obligatoria de los precios mayoristas y el esquema de segmentación definidos por la Nación, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332/2022.

• LEER MÁS: La EPE proyecta un fraude de $30 mil millones con la tarifa social: detectan casos en countries y hay otros 18 mil clientes en revisión

tarifas EPE Empresa Provincial de la Energía Santa Fe agosto
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Jueves fresco pero soleado en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

programa 1000 aulas: pullaro anuncio la inversion provincial de $4.108 millones para ampliar escuelas

Programa 1000 Aulas: Pullaro anunció la inversión provincial de $4.108 millones para ampliar escuelas

Este jueves se licita el nuevo SEOM: las laves del nuevo sistema de estacionamiento medido que tendrá Santa Fe

Este jueves se licita el nuevo SEOM: las claves del sistema de estacionamiento medido que tendrá Santa Fe

Lo último

Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Último Momento
Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

Ovación
Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Se completó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez

Se completó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez

Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola

Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola

River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

Godoy Cruz quiere pisar fuerte en su visita a Atlético Mineiro

Godoy Cruz quiere pisar fuerte en su visita a Atlético Mineiro

Policiales
Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"