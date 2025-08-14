La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

La actualización de tarifas eléctricas en la provincia responde a cambios en los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía. Entra en vigencia para consumos desde el 1° de agosto

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) oficializó la actualización de su cuadro tarifario en toda Santa Fe a partir de agosto de 2025 . La medida impacta en los consumos registrados desde el 1° de este mes.

La decisión, confirmada mediante la resolución N° 684, publicada esta semana, responde a la modificación de los precios mayoristas de energía eléctrica, potencia y transporte dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación para el trimestre agosto-octubre.

Cuánto aumenta la luz en Santa Fe y a quiénes afecta

Según el expediente, el ajuste traslada a las facturas el incremento en los costos de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). También incorpora la actualización mensual del Valor Agregado de Distribución (VAD) aprobada por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El nuevo esquema

Nueve cuadros tarifarios

Residencial de altos ingresos (Nivel 1)

Residencial de ingresos medios (Nivel 3)

Residencial de menores ingresos (Nivel 2)

Segmentos específicos para zonas frías y localidades sin gas natural

Comercios, industrias y grandes demandas

Cuándo y dónde consultar las nuevas tarifas de la EPE

La suba rige para consumos desde el 1° de agosto de 2025 y está publicada en el Boletín Oficial de la provincia.

La EPE informó que los valores completos de cada segmento pueden consultarse en su web oficial, en la solapa Tarifas.

Por qué sube la luz en Santa Fe en agosto 2025

Desde la empresa remarcaron que no se trata de un incremento provincial discrecional, sino de la aplicación obligatoria de los precios mayoristas y el esquema de segmentación definidos por la Nación, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332/2022.

