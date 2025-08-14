Uno Santa Fe | Santa Fe | cortes

Cuáles son los cortes y desvíos previstos para este jueves por las tareas de bacheo

Este jueves 14 de agosto habrá cortes de calles y desvíos de colectivos en el micro y macrocentro de la ciudad por trabajos de bacheo programados por el municipio, que se realizarán entre las 7 y las 19 horas.

14 de agosto 2025
Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

Este jueves 14 de agosto, entre las 7 y las 19 horas, el municipio realizará trabajos de bacheo en diferentes calles del microcentro y macrocentro de la ciudad, lo que generará cortes totales y alteraciones en el tránsito.

Calles afectadas

  • 25 de Mayo entre Hipólito Irigoyen y 1° Junta: corte total durante toda la jornada.

  • 25 de Mayo y Tucumán: tránsito interrumpido durante el día.

  • 4 de Enero entre Salta e Hipólito Irigoyen: corte a partir de las 13 horas.

Desvíos de colectivos

Debido a estas intervenciones, se modificarán los recorridos de algunas líneas de colectivos:

Zona afectada: 25 de Mayo (Hipólito Irigoyen – 1° Junta)

  • Línea 2 (vuelta): de su recorrido habitual por 25 de Mayo, tomará Suipacha – San Luis – Av. Alem.

Zona afectada: 4 de Enero (Salta – Hipólito Irigoyen) – A partir de las 13 hs

  • Línea 3 (vuelta): por 4 de Enero – Juan de Garay – 9 de Julio – 1° Junta.

  • Línea 15 (vuelta): por 4 de Enero – Juan de Garay – 9 de Julio.

  • Línea 9 (ida): por Juan de Garay – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia.

El Plan de Bacheo llega a calle Mendoza, Rivadavia y Calchines de la ciudad de Santa Fe

cortes bacheo desvío calles
