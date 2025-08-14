Este jueves 14 de agosto, entre las 7 y las 19 horas, el municipio realizará trabajos de bacheo en diferentes calles del microcentro y macrocentro de la ciudad, lo que generará cortes totales y alteraciones en el tránsito.
Cuáles son los cortes y desvíos previstos para este jueves por las tareas de bacheo
Este jueves 14 de agosto habrá cortes de calles y desvíos de colectivos en el micro y macrocentro de la ciudad por trabajos de bacheo programados por el municipio, que se realizarán entre las 7 y las 19 horas.
Calles afectadas
-
25 de Mayo entre Hipólito Irigoyen y 1° Junta: corte total durante toda la jornada.
25 de Mayo y Tucumán: tránsito interrumpido durante el día.
4 de Enero entre Salta e Hipólito Irigoyen: corte a partir de las 13 horas.
Desvíos de colectivos
Debido a estas intervenciones, se modificarán los recorridos de algunas líneas de colectivos:
Zona afectada: 25 de Mayo (Hipólito Irigoyen – 1° Junta)
-
Línea 2 (vuelta): de su recorrido habitual por 25 de Mayo, tomará Suipacha – San Luis – Av. Alem.
Zona afectada: 4 de Enero (Salta – Hipólito Irigoyen) – A partir de las 13 hs
-
Línea 3 (vuelta): por 4 de Enero – Juan de Garay – 9 de Julio – 1° Junta.
Línea 15 (vuelta): por 4 de Enero – Juan de Garay – 9 de Julio.
Línea 9 (ida): por Juan de Garay – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia.
