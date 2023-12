Servicios municipales previstos para este martes 19 de diciembre

Parque Garay

Parque Federal

Peñaloza y Chaco

Plaza Fournier

Costanera Este y Oeste

Tiro Federal

Divino Providencia

Parque del Sur

Parque de la Constitución

Viaducto entre Barrio Chalet y Centenario

Plaza de las Américas

Estación Mediateca

Plaza Escalante

Espacios provinciales adyacentes al lado sur en Teniente Loza, entre avenida Circunvalación y Blas Parera

Además, se suman los trabajos de poda de árboles y ramas en el norte, noreste y centro de la ciudad.

Bacheo

En lo que hace al programa de bacheo, se trabaja en distintos frentes de manera simultánea. El mismo se desarrolla por fases, priorizando las zonas de la ciudad que evidencian mayor circulación.

Actualmente se despliega en:

• Obispo Gelabert, entre San Jerónimo y 1º de Mayo

• Irigoyen Freyre, entre Rivadavia y 25 de Mayo

• Avenida Peñaloza, entre Padre Genesio y 12 de Infantería

• Doctor Zavalla y Alfonso Durán

Iluminación

En el marco del plan Santa Fe se Ilumina, el municipio se aboca a recuperar el alumbrado existente en toda la ciudad. Cuadrillas municipales trabajan en la colocación de nuevas columnas de iluminación y artefactos led en distintos barrios y avenidas. Las tareas se realizarán en:

• Alto Verde

• Vuelta del Paraguayo

• La Boca

Además, se concreta el mantenimiento en diversos sectores de la capital provincial según el cronograma establecido, pero también siguiendo las demandas de las y los vecinos ante el sistema de Atención Ciudadana.

Drenaje urbano

Desde la dirección municipal de Gestión Operativa se informan los puntos incluidos en el cronograma de mantenimiento del drenaje urbano. De este modo, durante esta semana se llevarán a cabo los siguientes trabajos:

• Destape de boca de tormenta y desagües en Rioja y Arenales, J.P López y Gaboto

• Colastiné Norte: limpieza del canal Canillitas; y ejecución de cordón cuneta en Los Eucaliptus y la Ruta Provincial 1 con materiales aportados por el sindicato de Asoem

• Limpieza de cunetas y cruces domiciliarios en Estrada y Monseñor Zazpe (Santa Rosa de Lima)

• Arreglo de rejas de desagüe pluvial en barrio El Pozo

• Limpieza y desobstrucción de desagües en barrio 21 de Octubre

• Limpieza del canal reservorio Bomba 2

Por último, se suma la limpieza de bocas de tormenta y la elaboración y reposición de tapas de hormigón según los pedidos elevados a través del Sistema de Atención Ciudadana.

Animales de compañía

Esta semana, la Municipalidad reanuda las campañas específicas de vacunación antirrábica en diferentes barrios de Santa Fe Capital. Durante las mismas se colocarán las dosis correspondientes a perros y gatos. Las actividades inician en las tres sedes de Imusa y se extenderán a los puestos móviles de atención. Como siempre, serán de forma gratuita y por orden de llegada de 8 a 12 horas entre este lunes 4 de diciembre y el jueves 7 de diciembre, en los siguientes puntos:

• Vecinal El Pozo (Federico Leloir 1196)

• Vecinal Altos del Valle (Los Pinos 2492)

• Vecinal Roque Sáenz Peña (Juan de Garay 3998)

• Vecinal Ceferino Namuncurá (12 de Octubre 9501)

En tanto, como siempre, continúan los servicios de tratamiento contra la sarna, curaciones, desparasitaciones, ATB y castraciones de forma gratuita y por orden de llegada. En el caso de las castraciones, las mismas se realizan por turno, el cual se entrega en el mismo lugar, al momento de la apertura.

Esta semana las tareas se realizan en:

• IMUSA I, Parque Juan de Garay (Obispo Gelabert 3691). Atención general de 8 a 17 horas, y castraciones de 8 a 10 y de 12 a 14

• IMUSA II, Jardín Botánico (San José 8400). Atención general de 8 a 17 horas, y castraciones de 8 a 10 y de 12 a 14

• IMUSA III, La Tablada (Teniente Loza 6970). Atención general de 8 a 12 horas, y castraciones de 8 a 10

Se recuerda que para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas, tanto de sólidos como de líquidos, y ser mayores de 6 meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de posparto.

Se solicita, además, que los perros concurran con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos.

Se aclara, también, que los días de lluvia no se suspende el servicio pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.

Fumigación

El municipio avanza con el calendario semanal de fumigaciones en distintos sectores de la capital provincial. Según se informó, los trabajos se realizan por la mañana y por la tarde, en espacios públicos y corredores de toda la capital provincial. En las tareas se utilizan tractores, pulverizadores y mochilas.

Esta martes, el recorrido incluye la Costanera Oeste, desde el Monumento al Brigadier hasta la Rotonda de Artigas; el Paseo Muttis; la Escuela Avellaneda; la plaza de la Basílica de Guadalupe; el parque de la Locomotora; y los barrios de oeste y el noroeste de la ciudad: plaza Santa Rita, plaza Yapeyú, playón de Malvinas y Menchaca, el Polideportivo La Tablada, la plaza Nuevo Iturraspe, el Alero Acería, la plaza de barrio Scarafía, la plaza de Los Troncos, la plaza Amanda Lértora de Porta, la Plaza del Tample, la Plaza Abasto, la placita Azopardo y F. Sánchez, la Plaza de Las Flores, los espacios verdes por F. Sánchez entre Europa y Aguado, la plazoleta de Peñaloza y Piedrabuena, la Plaza de San José y Almonacid y todos los espacios públicos ubicados entre Doldán, Sarsotti, Carranza y Figueroa.

Vale recordar que en caso de lluvia se suspende el servicio.