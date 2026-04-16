Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 16 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este jueves 16 de abril en SANTA FE

• 7 a 12: Beruti, Matheu, Echagüe y Avellaneda

Mantenimiento

• 7.30 a 9.30: Hipólito Irigoyen, Suipacha, 1° de Mayo y Urquiza

Reemplazo de postes

• 8 a 10: Larrea, French, Alberdi y Dorrego

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 10: Larrea, French, Mitre y Güemes

Mantenimiento de Subestación

• 9.30 a 11.30: avenida Facundo Zuviria, Francia. Iturraspe y Pasaje Irala

Reemplazo de poste

• 9 a 13: Matheu, Beruti, vías del FFCC Belgrano y Echagüe

Reemplazo de conductores eléctricos

• 11.30 a 13.30: Aristóbulo del Valle, Castelli, 1° de Mayo y Espora

Reemplazo de poste

• 12 a 14:

- Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga // Reemplazo de poste

- Regimiento 12 de Infantería, Risso, Urquiza y 9 de Julio// Reemplazo de postes

- San Lorenzo, Francia, Hipólito Irigoyen y La Rioja// Reemplazo de postes

- Espora, Hernandarias, Pasaje Santa Fe y Larguía// Reemplazo de poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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