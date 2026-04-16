La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 16 de abril en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 16 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
• 7 a 12: Beruti, Matheu, Echagüe y Avellaneda
Mantenimiento
• 7.30 a 9.30: Hipólito Irigoyen, Suipacha, 1° de Mayo y Urquiza
Reemplazo de postes
• 8 a 10: Larrea, French, Alberdi y Dorrego
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 10: Larrea, French, Mitre y Güemes
Mantenimiento de Subestación
• 9.30 a 11.30: avenida Facundo Zuviria, Francia. Iturraspe y Pasaje Irala
Reemplazo de poste
• 9 a 13: Matheu, Beruti, vías del FFCC Belgrano y Echagüe
Reemplazo de conductores eléctricos
• 11.30 a 13.30: Aristóbulo del Valle, Castelli, 1° de Mayo y Espora
Reemplazo de poste
• 12 a 14:
- Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga // Reemplazo de poste
- Regimiento 12 de Infantería, Risso, Urquiza y 9 de Julio// Reemplazo de postes
- San Lorenzo, Francia, Hipólito Irigoyen y La Rioja// Reemplazo de postes
- Espora, Hernandarias, Pasaje Santa Fe y Larguía// Reemplazo de poste
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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