Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 16 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

16 de abril 2026 · 06:57hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 16 de abril en SANTA FE

• 7 a 12: Beruti, Matheu, Echagüe y Avellaneda

Mantenimiento

• 7.30 a 9.30: Hipólito Irigoyen, Suipacha, 1° de Mayo y Urquiza

Reemplazo de postes

• 8 a 10: Larrea, French, Alberdi y Dorrego

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 10: Larrea, French, Mitre y Güemes

Mantenimiento de Subestación

• 9.30 a 11.30: avenida Facundo Zuviria, Francia. Iturraspe y Pasaje Irala

Reemplazo de poste

• 9 a 13: Matheu, Beruti, vías del FFCC Belgrano y Echagüe

Reemplazo de conductores eléctricos

• 11.30 a 13.30: Aristóbulo del Valle, Castelli, 1° de Mayo y Espora

Reemplazo de poste

• 12 a 14:

- Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga // Reemplazo de poste

- Regimiento 12 de Infantería, Risso, Urquiza y 9 de Julio// Reemplazo de postes

- San Lorenzo, Francia, Hipólito Irigoyen y La Rioja// Reemplazo de postes

- Espora, Hernandarias, Pasaje Santa Fe y Larguía// Reemplazo de poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este fin de semana

La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Lo último

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

SanCor pidió su propia quiebra: deuda millonaria, caída productiva y conflicto con trabajadores

SanCor pidió su propia quiebra: deuda millonaria, caída productiva y conflicto con trabajadores

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Último Momento
Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

SanCor pidió su propia quiebra: deuda millonaria, caída productiva y conflicto con trabajadores

SanCor pidió su propia quiebra: deuda millonaria, caída productiva y conflicto con trabajadores

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Ovación
Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newells

El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newell's

Colón empuja fuerte la campaña de socios: Es el momento

Colón empuja fuerte la campaña de socios: "Es el momento"

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos