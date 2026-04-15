Fuertes lluvias en Santa Fe: desde el INA advierten por un repunte del río Salado ante "suelos saturados"

Expertos del INA advirtieron que las lluvias “acumulan hasta 400 milímetros” y alertaron por la posibilidad de otro evento similar en Santa Fe la próxima semana.

Desde el Instituto Nacional del Agua ( INA ) analizaron el impacto de las intensas lluvias registradas en los últimos días en la región y advirtieron sobre el riesgo de un nuevo repunte del río Salado sobre la costa de Santa Fe y Santo Tomé, en un contexto marcado por la saturación de los suelos.

Según explicó en diálogo con UNO Santa Fe el subgerente de Alerta Hidrológico del INA, Juan Borus, el fenómeno meteorológico ya estaba anticipado con varios días de antelación. “Unos cinco o seis días atrás este evento ya estaba previsto. Cuando esto ocurre se hace un ajuste espacio-temporal de la lluvia, con una idea de cuándo, dónde y cuánto va a llover, pero el gran problema es la cantidad de lluvia”, señaló.

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En ese sentido, detalló que los acumulados fueron particularmente elevados: “Toda la región, pero en especial la provincia de Santa Fe y gran parte de Chaco tuvo lluvias que en este evento acumulan unos 400 milímetros en lugares puntuales y entre 200 y 250 milímetros en términos medios”.

Borus indicó que, si bien parte del sistema de lluvias comienza a desplazarse hacia el este, otra porción podría intensificarse nuevamente: “Ahora parte del evento se disipa al este y otra parte se vuelve a acentuar pero en la cuenca media del Paraguay”.

Pronóstico de más lluvias importantes en Santa Fe

Además, advirtió que existe la posibilidad de un nuevo episodio de precipitaciones en el corto plazo: “Hay una previsión para la semana próxima de tener otro evento como éstos sobre la región”.

Borus también remarcó que las condiciones climáticas actuales aumentan la probabilidad de un nuevo evento relevante: “Con la perspectiva climática del SMN y observando que la humedad está sobre toda la provincia, la probabilidad de tener un evento significativo es cierta”.

Posible crecida del Salado

En este marco, subrayó la importancia de las condiciones actuales del terreno: “Este evento en la cuenca del Salado Inferior de la provincia de Santa Fe se daría con condiciones de suelo en saturación, por lo que tendríamos un repunte del río importante”.

No obstante, aclaró que aún no es posible precisar la magnitud del fenómeno: “Esto depende mucho de la magnitud de las lluvias que puedan sucederse y todavía estamos lejos de definirlo”.

El especialista explicó que una crecida significativa del río no responde a un único evento, sino a una secuencia de lluvias: “Nunca una crecida de la alta cuenca del Salado por sí sola produciría una inundación en el tramo santafesino del río Salado. Para tener una crecida significativa sobre el río Salado inferior, mirando los ejemplos históricos, no basta un solo evento”.

En esa línea, describió el proceso hidrológico esperado: “Tiene que haber un evento que moje la cuenca, un evento que la sature —que quizás sea este— y otro evento de la misma magnitud que dé lugar a un repunte que supere los niveles de alerta en Recreo, en Ruta 70 o en Santo Tomé”. Y agregó: “Actualmente estamos en la etapa del evento que satura, con todas las antenas puestas esperando qué sucede la semana que viene”.

Respecto al comportamiento del río en el tramo cercano a la ciudad de Santa Fe, explicó que no se trata de una crecida convencional: “En la zona de Santa Fe y Santo Tomé tendría la definición de un pico que sería imposible de definir precisamente porque no se trata de una onda de crecida que se propaga sino que sube en todo el tramo”. Sin embargo, estimó un posible momento de mayor nivel: “El pico de la crecida debería suceder el próximo sábado”.

Finalmente, comparó la situación actual con un antecedente reciente para dimensionar el impacto de las condiciones del suelo: “A principios de febrero de 2021, mientras estábamos en plena sequía, se dio un evento lluvioso sobre la cuenca del Salado muy importante, del mismo orden que el actual”. En aquel entonces, explicó, “la lectura de escala en Recreo subió 4 metros en una semana, pero al estar en sequía y los suelos muy lejos de la saturación, bajó notoriamente ni bien se disipó el evento unos 10 días después”.

La diferencia con el escenario actual es clave: “En este caso es distinto, porque con un evento más mantenido y lluvias más importantes los suelos ya están saturados”, concluyó.