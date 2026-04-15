Colón empuja fuerte la campaña de socios: "Es el momento"

Con el equipo como protagonista en la Primera Nacional, Colón redobla la apuesta para fortalecer su base social y acompañar un proyecto que invita a soñar

En medio de una campaña que ilusiona dentro de la cancha, Colón también juega su propio partido afuera. Con el objetivo de seguir fortaleciendo su estructura, el club lanzó un mensaje claro y directo a su gente: es tiempo de dar un paso más.

“Es el momento. Vamos por un nuevo objetivo”, es el lema que acompaña la iniciativa que busca sumar socios y potenciar el patrimonio institucional. La propuesta apunta a que el hincha no solo acompañe desde la tribuna, sino que también forme parte activa del crecimiento.

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Vamos por un nuevo objetivo.



El club más popular de la ciudad te invita a vivir la pasión desde adentro.



¡Hacete socio! #ColonDePie ♥ pic.twitter.com/HTf5dlImik — Club Atlético Colón (@ColonOficial) April 15, 2026

En un contexto donde el equipo pelea arriba en la Primera Nacional, la dirigencia entiende que el respaldo de su gente es clave para sostener el proyecto. No se trata solo de números: se trata de consolidar una base que permita proyectar a largo plazo.

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Colón quiere romper su récord de socios

“El club más popular de la ciudad te invita a vivir la pasión desde adentro. ¡Hacete socio!”, completa la convocatoria, apelando al sentido de pertenencia que históricamente caracterizó al mundo sabalero.

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Con una hinchada que nunca falla y un presente deportivo que entusiasma, Colón busca transformar ese impulso en estructura. Porque en Santa Fe, la ilusión no solo se juega los fines de semana: también se construye día a día.