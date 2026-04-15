¿Una conexión clandestina? Investigan un intento de desviar cerveza del cervezoducto

La sospecha es que el objetivo no haya sido solo dañar la estructura, sino intentar “engancharse” al cervezoducto para desviar cerveza hacia recipientes externos

Personal de Cervecería Santa Fe detectó daños en uno de los tramos del sistema de transporte aéreo que conecta la planta con el Patio Cervecero , y las características del hallazgo podrían sugerir que alguien habría intentado realizar una conexión clandestina para sustraer la cerveza hacia... ¿su casa?

La sospecha recae fuertemente en las mangueras de diámetro compatible con sistemas de despacho, herramientas de corte específicas y restos de adaptaciones improvisadas que, según fuentes técnicas, podrían haber sido utilizadas para intentar acoplarse al ducto.

Se registró un importante charco de cerveza que indica que hubo liberación de líquido antes de que el sistema activara su mecanismo automático de sellado.

Según los primeros peritajes, la hipótesis se trataría de una intervención planificada, con cierto conocimiento previo sobre el funcionamiento del sistema.

La sospecha es que el objetivo no haya sido solo dañar la estructura, sino intentar “engancharse” al cervezoducto para desviar cerveza hacia recipientes externos, como choperas o contenedores.

¿Soñará alguien con su propia canilla directa desde el cervezoducto a su casa?