Jueves con garúa en Santa Fe: cómo sigue el tiempo el fin de semana El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 16 de abril 2026 · 07:46hs

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta, inestable y con una temperatura de 20° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa que si bien el sistema todavía se mantiene algo inestable, con el correr de las horas debería tender a mejorar levemente y con ello permitir un suave descenso de las temperaturas mínimas y un suave ascenso de las máximas. No obstante ello y debido al lento predominio del sistema relativamente frío, durante la jornada de hoy todavía se podrían registrar algunas lloviznas o garúas débiles y a partir de mañana las condiciones deberían comenzar a mejorar lenta y gradualmente sin llegar a una mejoría plena. Respeto de las temperaturas, durante la jornada de hoy, se mantendrían con baja amplitud térmica, mientras que desde mañana viernes y hasta por lo menos el domingo las máximas deberían presentarse en lento y gradual ascenso, mientras que las mínimas, no deberían variar demasiado.

Viernes con cielo mayormente despejado, alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde y tarde/noche y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 17º y suave ascenso de las máximas, 24º. Vientos leves predominando del sector oeste/noroeste, rotando al sur/sureste.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a algo inestables, con tendencia lenta y gradual a inestabilizarse. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 16º y suave ascenso de las máximas, 25º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste por momentos. Por último, domingo con cielo mayormente despejado, alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables, con tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente. Temperaturas en con poco cambio de las mínimas, 17º y suave descenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe