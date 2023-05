Y agregó: "Los trabajadores reclamamos una reapertura de paritarias porque firmaron 29% de aumento por los primeros seis meses cuando la inflación va a ser mayor. Entonces, si no tenemos ingresos de fondos nacionales, provinciales, municipales o por tarifa no podemos firmar ningún acuerdo salarial. Los Estados propician que las tarifas no aumenten, que es una buena medida para todo el país pero si no aportan fondos tenemos que sí o sí ir a un incremento de los boletos, cuando ya nadie puede soportar más de lo que viene soportando".

colectivo Línea 11 transporte.jpg

Frente a esta situación, desde el sector le pidieron a la Jefatura de Gabinete de la Nación una ampliación del presupuesto en lo que concierne a los subsidios del transporte del interior.

Por otro lado, reveló que Autobuses Santa Fe y Recreo incorporaron 30 unidades más con cinco años de antigüedad, además que compraron 15 coches 0 km que llegarían en el transcurso del mes de julio. "Estamos viendo cómo paso a paso podemos mejorar el servicio y el sistema, pero si no hay una política coherente del Estado. Estamos dispuestos a participar, en la medida en que la ecuación económica, la situación del país ayude. Sino nos retiraremos, por supuesto, no vamos a hacer frente a una cuestión que nos va a exceder. Estamos comprando unidades con créditos de nuestros bancos, con tasa altas, pero hay que hacerlo porque necesitamos mejorar los servicios", manifestó.

colectivos 16 parada.jpg

Para tomar dimensión de los gastos que asumen desde la empresa, contó que una unidad 0 km vale $60.000.000 y una de cinco años de antigüedad cuesta entre $25.000.000 y $30.000.000. Al respecto, expresó: "Es una inversión muy grande para un sistema que viene saliendo de una crisis y que todavía no está adecuado a los costos. Los Estados no aportan los fondos necesarios, aunque hay lugares que sí como en Salta, San Juan y Mendoza".

