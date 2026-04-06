Colectivos en Santa Fe, al límite: recortaron el servicio en la ciudad y peligra el pago de sueldos

Gerardo Ingaramo, referente de Autobuses Santa Fe, confirmó que ya hay 12 coches menos circulando por las calles de la ciudad. Advierten que si Nación no cancela una deuda de $1.000 millones este miércoles, no podrán afrontar la paritaria de la UTA.

Transporte por colectivos en crisis: el miércoles vence el plazo para que lleguen fondos y peligran los sueldos.

La crisis del transporte por colectivos en la ciudad de Santa Fe y la región alcanzó un punto de máxima tensión este lunes. Tanto las empresas de servicios urbanos como las de media distancia advirtieron que el sistema se encuentra al borde de la parálisis debido a deudas millonarias del Estado nacional, el desfasaje de las tarifas y el impacto del reciente aumento del gasoil.

El panorama descrito por los referentes del sector es alarmante. La combinación de una inflación en los insumos básicos y el retraso en la llegada de subsidios y atributos sociales ha configurado lo que los empresarios denominan una "asfixia económica" sin precedentes.

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Menos frecuencias del servicio y alerta salarial

Gerardo Ingaramo, gerente de Autobuses Santa Fe y titular de FATAP, fue contundente al explicar la reducción del 5% en los servicios urbanos en la ciudad de Santa Fe:

Coches fuera de línea: actualmente hay 12 unidades menos prestando servicio en la capital provincial para intentar reducir costos de combustible.

Deuda de Nación: las empresas reclaman $1.000 millones en concepto de "atributos sociales" (descuentos SUBE) de los meses de enero, febrero y marzo que la Secretaría de Transporte de la Nación aún no transfirió.

Plazo límite: este miércoles es el día clave. Sin esos fondos, Ingaramo advirtió que será "casi imposible" pagar los salarios con el aumento del 32% acordado con la UTA.

El drama de la media distancia (ATAP)

Por su parte, Rodolfo Wagner, integrante de la cámara que nuclea a las líneas que conectan Santa Fe con localidades como Esperanza y San Carlos, describió una situación de desfinanciamiento absoluto:

Tarifas congeladas: denuncian que el boleto no se actualiza hace ocho meses, periodo en el cual el gasoil subió un 53%.

Boleto Educativo: las empresas aseguran que la Provincia les paga solo el 50% del valor del pasaje y con una demora de 45 días.

Sentencia: "Hoy no recaudamos ni para comprar el mínimo de combustible", graficó Wagner.