Uno Santa Fe | Santa Fe | colectivos

Colectivos en Santa Fe, al límite: recortaron el servicio en la ciudad y peligra el pago de sueldos

Gerardo Ingaramo, referente de Autobuses Santa Fe, confirmó que ya hay 12 coches menos circulando por las calles de la ciudad. Advierten que si Nación no cancela una deuda de $1.000 millones este miércoles, no podrán afrontar la paritaria de la UTA.

6 de abril 2026 · 19:51hs
Transporte por colectivos en crisis: el miércoles vence el plazo para que lleguen fondos y peligran los sueldos.

gentileza

Transporte por colectivos en crisis: el miércoles vence el plazo para que lleguen fondos y peligran los sueldos.

La crisis del transporte por colectivos en la ciudad de Santa Fe y la región alcanzó un punto de máxima tensión este lunes. Tanto las empresas de servicios urbanos como las de media distancia advirtieron que el sistema se encuentra al borde de la parálisis debido a deudas millonarias del Estado nacional, el desfasaje de las tarifas y el impacto del reciente aumento del gasoil.

El panorama descrito por los referentes del sector es alarmante. La combinación de una inflación en los insumos básicos y el retraso en la llegada de subsidios y atributos sociales ha configurado lo que los empresarios denominan una "asfixia económica" sin precedentes.

LEER MÁS: Transporte urbano: empresarios posicionaron al costo actual del servicio "entre $2.000 y $2.100 por viaje"

Menos frecuencias del servicio y alerta salarial

Gerardo Ingaramo, gerente de Autobuses Santa Fe y titular de FATAP, fue contundente al explicar la reducción del 5% en los servicios urbanos en la ciudad de Santa Fe:

Coches fuera de línea: actualmente hay 12 unidades menos prestando servicio en la capital provincial para intentar reducir costos de combustible.

Deuda de Nación: las empresas reclaman $1.000 millones en concepto de "atributos sociales" (descuentos SUBE) de los meses de enero, febrero y marzo que la Secretaría de Transporte de la Nación aún no transfirió.

Plazo límite: este miércoles es el día clave. Sin esos fondos, Ingaramo advirtió que será "casi imposible" pagar los salarios con el aumento del 32% acordado con la UTA.

El drama de la media distancia (ATAP)

Por su parte, Rodolfo Wagner, integrante de la cámara que nuclea a las líneas que conectan Santa Fe con localidades como Esperanza y San Carlos, describió una situación de desfinanciamiento absoluto:

Tarifas congeladas: denuncian que el boleto no se actualiza hace ocho meses, periodo en el cual el gasoil subió un 53%.

Boleto Educativo: las empresas aseguran que la Provincia les paga solo el 50% del valor del pasaje y con una demora de 45 días.

Sentencia: "Hoy no recaudamos ni para comprar el mínimo de combustible", graficó Wagner.

colectivos Santa Fe servicio sueldos
Noticias relacionadas
Crimen en escuela de San Cristóbal: qué es la red true crime global que investiga la Justicia

Crimen en la escuela de San Cristóbal: qué es la red "true crime" global que investiga la Justicia

El adolescente de 15 años, autor del tiroteo y la muerte de un alumno en la escuela Normal de San Cristóbal

El abogado del autor de los disparos en San Cristóbal habló sobre la relación de su defendido con el nuevo adolescente detenido

Santa Fe perdió 2.413 empleadores en dos años y la caída se concentra en las empresas más pequeñas

Santa Fe perdió 2.413 empleadores en dos años y la caída se concentra en las empresas más pequeñas

romina diez confirmo que nacion vuelve a cumplir con el envio de recursos a la caja de jubilaciones de santa fe

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Lo último

La reserva de Colón pisa Córdoba para visitar a Belgrano con la meta de seguir escalando

La reserva de Colón pisa Córdoba para visitar a Belgrano con la meta de seguir escalando

Colectivos en Santa Fe, al límite: recortaron el servicio en la ciudad y peligra el pago de sueldos

Colectivos en Santa Fe, al límite: recortaron el servicio en la ciudad y peligra el pago de sueldos

Bienes incautados al delito: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados al delito: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Último Momento
La reserva de Colón pisa Córdoba para visitar a Belgrano con la meta de seguir escalando

La reserva de Colón pisa Córdoba para visitar a Belgrano con la meta de seguir escalando

Colectivos en Santa Fe, al límite: recortaron el servicio en la ciudad y peligra el pago de sueldos

Colectivos en Santa Fe, al límite: recortaron el servicio en la ciudad y peligra el pago de sueldos

Bienes incautados al delito: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados al delito: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Vasco da Gama visitará a Barracas Central con suplentes y sin el DT

Vasco da Gama visitará a Barracas Central con suplentes y sin el DT

Amenazas a escuelas de Sunchales y Rafaela: investigan publicaciones desde cuentas falsas de Instagram

Amenazas a escuelas de Sunchales y Rafaela: investigan publicaciones desde cuentas falsas de Instagram

Ovación
Barrios y Rasmussen, otra vez con números positivos en Colón

Barrios y Rasmussen, otra vez con números positivos en Colón

Seguridad, con sanciones para Colón: No vamos a negociar con ningún tipo de elemento

Seguridad, con sanciones para Colón: "No vamos a negociar con ningún tipo de elemento"

El partido entre Colón y Racing de Córdoba cambia de día

El partido entre Colón y Racing de Córdoba cambia de día

Spahn sobre la situación económica de Unión: No es agradable, pero tampoco preocupante

Spahn sobre la situación económica de Unión: "No es agradable, pero tampoco preocupante"

De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury